ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Медики рассказали, как не подцепить коронавирус в общественном транспорте

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 17:20
Медики рассказали, как не подцепить коронавирус в общественном транспорте Фото: Медики рассказали, как не заразиться коронавирусом в транспорте (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Врачи рассказали украинцам, как нужно правильно носить защитную маску в общественном транспорте. Это снизит риск заражения не только коронавирусом, но и другими сезонными вирусами, в том числе.

Об этом сообщили специалисты Центра Общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Медики отмечают, что в общественном транспорте правильное ношение защитной маски очень важно.

Люди на протяжении долгого времени находятся в тесном контакте с другими – пока стоят в очереди на остановке, в течении поездки, во время посадки и высадки.

В транспорте не всегда есть возможность придерживаться рекомендованных 1-1,5 метра дистанции от других людей, особенно в часы пик.

Чтобы не упасть, люди держатся за перила, поручни, сидения и другие поверхности в транспорте, а потом могут дотрагиваться ко рту или носу.

"При таки условиях маска – это наш "щит", который поможет уменьшить распространение вируса. Но она не защитит, если ее носить неправильно! Маска должна полностью закрывать рот и нос. А не находиться на подбородке, под носом или только на носу, висеть на одном ухе или на руке", - подчеркнули специалисты ЦОЗ.

Они напомнили, что люди, у которых симптомы COVID-19 еще не проявились, или которые болеют бессимптомно, могут передавать вирус другим людям. Поэтому, носить маску правильно – это еще и заботиться о ближних.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили, чем опасен бушующий штамм COVID-19.

А также рассказывали о том, что украинский ученый сделал важное заявление о ношении защитных масок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь маска COVID-19 Коронавирус
LITE
В Украину возвращается премиум-виски Powers: обновлены вкусы и дизайн
В Украину возвращается премиум-виски Powers: обновлены вкусы и дизайн