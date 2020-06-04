Медики розповіли, кому категорично протипоказана полуниця

Майже настав сезон літньої ягоди полуниці, яку обожнюють практично всі люди. Але, як виявилося, ці ласощі можуть нашкодити і їх можна не всім. Медики повідомили, кому ж все-таки варто утриматися і не вживати в їжу полуницю.

Як повідомляє видання Lekaris.tv, ця ягода може викликати алергію у тих, хто до неї схильний.

Також, якщо у вас є болі в суглобах, не купуйте полуницю або обмежте її до мінімуму. У будь-якому випадку, перед вживанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Не вживайте цю ягоду, якщо у вас гастрит або виразка.

Причина не стільки у великій кількості клітковини і фруктових кислот, скільки в дрібних кісточках, які знаходяться на поверхні ягоди. Вони дратують слизову шлунково-кишкового тракту.

Якщо ви приймаєте препарати від гіпертонії на основі енаприлу. У цьому разі вживання полуниці в поєднанні з ліками збільшить навантаження на нирки.

Забудьте про цю ягоду, якщо у вас підвищена потреба в кальції. Наприклад, при переломах, загрозі виникнення остеопорозу, спортивних навантаженнях і т. д. Полуниця містить щавлеву кислоту, яка в поєднанні з кальцієм утворює нерозчинний оксалат кальцію. Тому, незважаючи на те, що сама ягода містить цей мікроелемент, її споживання зменшує запаси кальцію в організмі.

Як ми раніше писали, в Україні різко подешевшала полуниця.