В Україні різко подешевшала полуниця: скільки зараз коштує ягода

В Україні подешевшала полуниця (фото: pixabay.com)

В Україні стрімко дешевшає полуниця

В Україні у кінці травня різко подешевшала полуниця. Якщо ще на початку місяця кілограм ягід коштував від 100 гривень, то зараз ціна впала в три рази. На оптових ринках за кілограм солодкої ягоди просять від 35 до 55 гривень.

Як повідомляють в "Сніданок з 1+1", ще два тижні тому кілограм ягоди обходився 120-160 гривень. Тиждень тому - близько 80 гривень за кілограм.

Варто відзначити, що вартість полуниці до початку червня буде падати ще більше, через те, що зараз у продажу ягода з теплиць, а до першого літнього місяця її зберуть вже з ґрунту.

За словами українських фермерів, попит на хорошу велику та смачну полуницю перевищує пропозицію. Але у зв'язку з карантином продати в цьому році може буде важче, тому що попит може зменшитись в рази.

Експерти розповідають українцям, що пік полуничного сезону очікується в середині червня. Тоді краще і купувати ягоду на варення або заморожування.

Раніше ми писали, що в середині травня ціни на полуницю впали в два рази.

Також ми писали про те, що дієтолог розповів, які продукти не варто їсти на сніданок. Фахівець попередила, що краще не їсти вранці ці продукти.

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Автор: Людмила Жукова