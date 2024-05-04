Эксперты объяснили, можно ли на самом деле засыпать с включенным телевизором

Ученые уже не раз проводили исследования относительно того, как технологии, которые мы используем каждый день, влияют на наш сон, вес, уровень стресса и общее состояние здоровья.

О том, можно ли засыпать с включенным телевизором, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Health line .

Можно ли засыпать с включенным телевизором

Даже если вам кажется, что вы лучше засыпаете с телевизором, эксперты все равно не советуют это делать, потому что качество сна страдает. Также это может иметь некоторые негативные последствия для здоровья, в том числе и для синтеза гормонов.

Эксперты рекомендуют взрослым спать около 8 часов каждую ночь. Если вы спите 6 часов, у вас есть 2 часа "задолженности" по сну. Нехватка сна может повлиять на способность четко мыслить и сосредотачиваться в течение дня. Сj временем это может привести к проблемам с психическим и физическим здоровьем.

Эксперты утверждают, что когда вы спите с включенным телевизором, вы действительно спите меньше, чем думаете.

4 причины, почему это может быть не так уж плохо

Сон с включенным телевизором может привести к серьезным последствиям. Однако есть несколько экспертов, которые говорят, что это не всегда плохая идея. Ниже приводим несколько аргументов в пользу данной теории.

Телевизор может действовать как белый шум - многие используют звук телевизора как своеобразный белый шум, который помогает заснуть. Они не прислушиваются к репликам диалога или сюжета, а просто наслаждаются успокаивающим фоновым шумом. Доказано, что белый шум является эффективным средством для сна.

Телевизоры излучают меньше синего света, чем другие устройства - телевизоры излучают синий свет, но он менее интенсивный, чем синий свет, который дает мобильный телефон, планшет или ноутбук. Чем меньше синего света излучает устройство, тем меньше оно может повредить вашему сну.

Знакомые звуки могут помочь людям заснуть - в отличие от исследований о телевизоре или синем свете и сне, предыдущие исследования показали, что прослушивание музыки во время сна может действительно способствовать здоровому сну.

Некоторые люди даже использовали музыку как эффективное средство от бессонницы. Некоторые исследователи считают, что прослушивание любых успокаивающих или знакомых звуков, даже если они выходят из телевизора, может иметь тот же эффект.

Знакомые вымышленные миры могут уменьшить стресс - исследование, проведенное в 2012 году, показало, что просмотр знакомых передач может помочь восстановить самоконтроль. Засыпание во время знакомого вам шоу или фильма может помочь мозгу расслабиться.

Если вы все-таки засыпаете с включенным телевизором, настройте таймер и устройство самостоятельно выключится.

Как улучшить сон

Может быть трудно хорошо выспаться, особенно если у вас стресс. Ниже приводим несколько замечательных советов, которые помогут вам улучшить сон.