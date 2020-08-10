Медики спростували найпопулярніші міфи про йодовану сіль

Міфи про користь йодованої солі існують давно. Майже 70% населення України відчуває нестачу йоду і ще при СРСР вважалося, що заповнити цю нестачу можливо за допомогою солі. Раніше для її йодування використовували нестабільний йодид калію, з розрахунку 23 мг на 1 кг

В нинішній час для йодування використовують стабільний йодат калію, з розрахунку 40 мг на кг. А це значить, що при використанні така сіль дає не більше 150 мкг/добу, що відповідає нормі. Однак фахівці розвінчали найпопулярніші міфи про корисність такої солі. Про це пише Ivona.

Міф 1. Не підходить для консервування

Оскільки раніше використовувався йодид калію для збагачення солі, він дійсно впливав на якість засолювання. Також додавали в якості стабілізатора тіосульфат натрію. У нинішній солі ці речовини не присутні.

Міф 2. Може викликати алергію

Йод є мікроелементом, а алергія на мікроелементи не може з'явитися. Однак є інший нюанс – ідіосинкразія (непереносність фармакологічних доз йоду). Це 1-2 мг, які не вдається отримати з йодованої солі, але можна – з лікарських препаратів.

Міф 3. Морська сіль краще йодованої

На жаль, ні. В процесі випарювання, очищення та сушіння морської солі, йод з неї повністю зникає. В одному грамі міститься приблизно 1 мкг йоду в йодованій – 40 мкг.

Міф 4. Протипоказання до йодованої солі

Єдиним протипоказанням може бути тільки період без дотримання йодної дієти при підготовці до радиойодотерапии після хірургічного лікування раку щитоподібної залози.

Міф 5. Дефіцит йоду можна компенсувати їжею

Саме велика кількість йоду міститься в морських водоростях, а також в морепродуктах. Однак вміст йоду в рибі та дари моря мінливий і залежить від місця розведення та вилову. Для того щоб заповнити добову потребу організму, потрібно не менше 300-500 грамів в день, а то й більше таких продуктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий самий корисний чай, який допомагає схуднути.