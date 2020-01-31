Медики прирекли на смерть: хлопчика із ДЦП усиновила сім'я з США

Хлопчик із ДЦП (фото: колаж РБК-Україна)

Дев'ятирічний хлопчик із ДЦП полетів до США разом з новими батьками

Хлопчик із ДЦП знайшов нових батьків, які усиновили його і забрали жити в США. Дев'ятирічного Андрія Галушко забрала сім'я з американського штату Індіана. Дитини в 2016 році врятувала волонтер, яка три роки шукала йому прийомну сім'ю в Україні.

Пошуки нової сім'ї для дитини виявилися марними, оскільки в Україні вкрай рідко беруть на виховання дітей з інвалідністю. Волонтер Світлана Харченко розповіла, що вперше зустріла Андрія в Романівському спецінтернаті, в якому він перебував у жахливому стані.

У дитини була температура більше 40 градусів. Тоді волонтер забрала його до себе додому і разом зі своєю мамою стала для нього тимчасово новою сім'єю. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопчик із ДЦП (відео: YouTube)

При цьому медсестра інтернату, яка повинна була займатися хлопчиком винесла йому смертний вирок і не хотіла їм займатися. Згодом медсестру звільнили, Романовський спецінтернат переформатували, але нікого не покарали за недбалість.

У хлопчика є рідна мати, яка від нього не відмовилася, але і не забрала до себе. Вона дала згоду на усиновлення. Жінка живе бідно в селі і в неї є ще двоє дітей.

Андрія усиновила сім'я Джеймі і Кріса Річардсонів. При цьому у пари є вже 13 усиновлених дітей з різних країн. З Андрієм вони відразу знайшли порозуміння. Американці розповіли, що у них у країні є багато програм для реабілітації дітей із ДЦП. Крім того, у них є одна дочка з цією недугою.

Крім Андрія американська сім'я усиновляє ще двох дітей із Запоріжжя, у яких також важкі діагнози.