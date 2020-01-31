Медики обрекли на смерть: мальчика с ДЦП усыновила семья из США

Мальчик с ДЦП (фото: коллаж РБК-Украина)

Девятилетний мальчик с ДЦП улетел в США вместе с новыми родителями

Мальчик с ДЦП обрел новых родителей, которые усыновили его и забрали жить в США. Девятилетнего Андрея Галушко забрала семья из американского штата Индиана. Ребенка в 2016 году спасла волонтер, которая три года искала ему приемную семью в Украине.

Поиски новой семьи для ребенка оказались тщетными, поскольку в Украине крайне редко берут на воспитание детей с инвалидностью. Волонтер Светлана Харченко рассказала, что впервые встретила Андрея в Романовском специнтернате, в котором он находился в ужасном состоянии.

У ребенка была температура больше 40 градусов. Тогда волонтер забрала его к себе домой и вместе со своей мамой стала для него временно новой семьей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мальчик с ДЦП (видео: YouTube)

При этом медсестра интерната, которая должна была заниматься мальчиком вынесла ему смертный приговор и не хотела им заниматься. Впоследствии медсестру уволили, Романовский специнтернат переформатировали, но никого не наказали за халатность.

У мальчика есть родная мать, которая от него не отказалась, но и не забрала к себе. Она дала согласие на усыновление. Женщина живет бедно в селе и у нее есть еще двое детей.

Андрея усыновила семья Джейми и Криса Ричардсонов. При этом у пары есть уже 13 усыновленных детей с разных стран. С Андреем они сразу нашли взаимопонимание. Американцы рассказали, что у них в стране есть много программ для реабилитации детей с ДЦП. Кроме того, у них есть одна дочь с этим недугом.

Кроме Андрея американская семья усыновляет еще двух детей из Запорожья, у которых также тяжелые диагнозы.