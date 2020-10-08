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Медики збентежили заявою про COVID-19: небезпечні не всі

Четвер 08 жовтня 2020 08:39
Медики збентежили заявою про COVID-19: небезпечні не всі
Коронавірусом можна захворіти не від усіх інфікованих (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Лікарі розповіли, що не всі хворі COVID-19 заразні

Здорові люди можуть підчепити коронавірус тільки від 10-20% хворих. Про це під час трансляції Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомила експерт Марія ван Керкхове, передає УНН.

За її словами, не всі хворі передають інфекцію комусь ще. За статистикою ВООЗ, від 10% до 20% випадків відповідальні за 80% заражень.

"Це означає, що поширення коронавіруса здійснюється "вогнищами", розповіла експерт ВООЗ.

Фахівець по здоров'ю, що дуже небезпечно знаходження людини саме в цих осередках, тобто великому скупченні людей в одному приміщенні. Вона зазначила, що такими осередками є нічні клуби, в'язниці, будинки престарілих, лікарні.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що коронавірус нікуди не зник і раніше залишається агресивний, оскільки точно не встановлено, як довго будуть захищені імунітетом ті, хто вже переніс зараження.

Зазначимо, що в українському уряді виключають введення нового локдауна через коронавірус. Місцеві вибори теж переносити не будуть.

Тим часом за минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд захворювань коронавірусом. Інфіковані за минулий день 5397 осіб.

Як ми писали раніше, київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня.

Читайте також, як сімейний лікар з Києва повідомила про проблеми з COVID-19 в столиці.

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