Медики назвали страшний побічний ефект зловживання кавою

Лікарі розповіли про страшний побічний ефект зловживання кавою, а також назвали норму кофеїну, яку краще не перевищувати.
Про це пише MountSinai.org.
Кава може стати причиною кислотного рефлюксу і печії. Але це не найстрашніше. Зловживання напоєм може призвести до проблем з очима. Якщо пити занадто багато кави, може розвинутися глаукома. Особливо якщо у вас є така схильність.
Згідно з дослідженням вчених, людям з підвищеним рівнем очного тиску - головним фактором глаукоми - не можна пити багато кави.
Виявилося, що поширеність глаукоми в чотири рази вище у любителів пити багато кави.
"Я б рекомендував уникати вживання великої кількості кофеїну, якщо ви страждаєте глаукомою і не стабільні при лікуванні, або комусь з сильним сімейним анамнезом глаукоми, який хотів би потенційно знизити ризик розвитку цього захворювання",-говорить співавтор дослідження Ентоні Хаваджа, доктор медичних наук.
Експерти радять вживати менш як 400 міліграмів кофеїну щодня, що становить від трьох до п'яти чашок.
Одна-дві чашки здатні дати вам заряд енергії і навіть корисні для здоров'я, а зловживання крім інших ризиків загрожує занепокоєнням і нервозністю.
Раніше лікарі розповіли, чому кава з кав'ярні може бути небезпечною в літній час.