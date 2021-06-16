Медики назвали страшний побічний ефект зловживання кавою

Чим загрожує надмірне вживання кави

Кава може стати причиною кислотного рефлюксу і печії. Але це не найстрашніше. Зловживання напоєм може призвести до проблем з очима. Якщо пити занадто багато кави, може розвинутися глаукома. Особливо якщо у вас є така схильність.

Згідно з дослідженням вчених, людям з підвищеним рівнем очного тиску - головним фактором глаукоми - не можна пити багато кави.

Виявилося, що поширеність глаукоми в чотири рази вище у любителів пити багато кави.

"Я б рекомендував уникати вживання великої кількості кофеїну, якщо ви страждаєте глаукомою і не стабільні при лікуванні, або комусь з сильним сімейним анамнезом глаукоми, який хотів би потенційно знизити ризик розвитку цього захворювання",-говорить співавтор дослідження Ентоні Хаваджа, доктор медичних наук.

Скільки кави можна випити за день

Експерти радять вживати менш як 400 міліграмів кофеїну щодня, що становить від трьох до п'яти чашок.

Одна-дві чашки здатні дати вам заряд енергії і навіть корисні для здоров'я, а зловживання крім інших ризиків загрожує занепокоєнням і нервозністю.