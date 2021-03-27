Медики назвали приховані симптоми гострої нестачі кальцію: допоможіть організму терміново

Нестача кальцію в організмі не завжди проявляється на нігтях або зубах. Ознаки нестачі цього важливого елемента можна легко сплутати із симптомами інших захворювань, втомою або іншими станами.

Медики назвали п'ять ознак, які чітко сигналізують про нестачу кальцію в організмі. Про це пише Fooandmood.

Ламкі нігті та волосся

Нігті починають розшаровуватися, стають бляклими та прозорими. На них можуть з'явитися маленькі білі цятки. Волосся січеться, починає випадати й стає стоншеним. Від кальцію в організмі залежить вся щільність кісткової тканини, м'язів, зубів, нігтів і волосся, і такі ознаки говорять, що потрібно додати в раціон продукти з кальцієм або комплекс вітамінів.

Темні зуби

При нестачі кальцію в організмі починаються проблеми з зубами – вони стають крихкими, починають руйнуватися. Однак задовго до таких явних ознак можна помітити більш ранні – руйнування емалі зубів. Про це говорить колір зубів – пропадає блиск і білизна, зуби стають темними, а наліт утворюється набагато швидше.

Швидка втома

Поганий настрій, апатія, важке безсоння, швидка втомлюваність – сигналізують про те, що кальцій або занадто швидко вимивається з організму, або організм отримує його у недостатній кількості. Кальцій важливий не тільки для стану нігтів, волосся і зубів, він ще й відповідає за відчуття бадьорості, оскільки допомагає накопичуватися серотоніну – гормону радості.

Незрозумілі скачки тиску

Кальцій разом з іншими важливими вітамінами та мікроелементами регулює артеріальний тиск, а його недолік веде до гіпертонії. При будь-якому стресі та при нестачі кальцію – тиск може різко підвищитися і набагато вище допустимих норм. Може виникнути різке погіршення самопочуття, запаморочення, шум у вухах. Такі стрибки дуже шкідливі для організму і допомога медиків потрібна негайно.

Спазми в м'язах

Несподівані скорочення м'язів, оніміння кінцівок, судоми та поколювання – це все може говорити про нестачу кальцію в організмі. Тонус м'язів стає слабкішим і від цього з'являються мимовільні скорочення або млявість.

Шкіра теж реагує

Якщо ви регулярно займаєтеся спортом і шкіру підтримуєте спеціальною косметикою, але вона як і раніше не приходить в тонус, то цілком ймовірно, що це ознака нестачі кальцію.