Медики назвали ежедневную привычку, которая "сажает" сердце: исследование

Как проводили исследования

"Это исследование является одним из первых, в котором представлены доказательства связи между нерегулярной продолжительностью сна и атеросклерозом", - говорит ведущий автор исследования Келси Фулл, доцент в отделении эпидемиологии в Вандербильте.

Ученые провели исследование для оценки связи между режимом сна и риском развития атеросклероза. В исследовании приняли участие 2000 пациентов в возрасте от 45 до 84 лет, не имевших сердечно-сосудистых заболеваний.

Участники в течение 3 лет носили наручные устройства для определения времени сна и бодрствования. Они измеряли общую продолжительность сна и время, необходимое человеку, чтобы уснуть.

Также участники заполнили еженедельный дневник сна и приняли участие в одном ночном домашнем исследовании, где учении измеряли дыхание пациентов, фазы сна, пробуждение после начала сна и частоту сердечных сокращений.

Ученые измеряли также артериальные бляшки в артериях шеи, толщине комплекса сонных артерий и сужение периферических артерий.

Что показали результаты

Результаты показали, что люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза - образованию бляшек на стенках артерий. Эта болезнь приводит к сужению артерий и блокированию притока крови, кислорода и питательных веществ к телу.

Также отмечается, что атеросклероз может привести к образованию тромбов. А это увеличивает риск сердечного приступа или инсульта.

Согласно результатам исследования, разная продолжительность сна (более 2 часов разницы в неделю) увеличивает вероятность накопления каротидных бляшек у человека на 12% и повышает вероятность сужения периферических артерий.

Кроме того, нерегулярное время сна, которое варьировалось более чем на полтора часа в неделю, увеличивало риски высокого уровня кальция в коронарных артериях в 1,43 раза.

При этом медики не обнаружили связи между нерегулярным временем сна и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.