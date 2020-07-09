Медики назвали найбільш важливий для здоров'я вітамін

Вчені назвали найважливіший вітамін для здоров'я людини. Ним виявився вітамін D. Без нього наш організм не може повноцінно функціонувати і працювати. На думку австралійських фахівців, вітамін D і сонячне світло грають ключову роль у багатьох обмінних процесах, а також фактично формують сильний імунітет.

Як повідомляє видання WebMd, багато досліджень довели, що на тлі дефіциту вітаміну D і дорослі, і діти починають часто хворіти простудними захворюваннями. Також організму стає складніше боротися з хронічними недугами, алергіями і бронхіальною астмою. Взимку дефіцит може бути критичним.

Оскільки взимку сонячного світла набагато менше, медики радять компенсувати його за допомогою вживання їжі, багатої вітаміном D. Цей вітамін міститься в рибі жирних сортів, а також у повноцінних вітамінних комплексах.

Дуже важлива забезпеченість вітаміном D вагітних. Найчастіше достатня його кількість міститься в спеціальних вітамінних комплексах. Але не приймайте цей вітамін самі, без консультації лікаря.

Для забезпечення здоров'я кісткової і м'язової тканини у віці від 19 до 65 років рекомендується профілактичний прийом препаратів вітаміну D в сезон низької інсоляції – з жовтня по квітень. В 19-50 років доза вітаміну D становить 600 МО/добу, старше 50 років – 800-1000 МО/добу.

Як ми раніше писали, іноземні вчені провели ряд досліджень і повідомили, які продукти не можна вживати в їжу після прийому лікарських препаратів.