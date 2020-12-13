Медики назвали найбільш корисний горіх для дітей: допомагає менше хворіти

Вчені назвали самий корисний горіх для дітей (Фото: pixabay.com)

У дітей дуже часто буває алергія на арахіс і це стає серйозною проблемою, оскільки арахісове масло використовують у приготуванні солодощів. Однак саме цей горіх є найкориснішим для дітей, через те, що в ньому міститься безліч кислот, вітамінів і мінералів. Вчені знайшли спосіб подолати таку алергію за допомогою самого арахісу.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Allergy and Clinical Immunology, вчені розповіли, що вживання дітьми невеликих доз алергену ефективно зменшує ризик алергічних реакцій.

Такий метод лікування, відомий вже давно, і він називається пероральна імунотерапія. Однак використовувати цей спосіб у ситуації з арахісом раніше не пробували. Арахіс або продукти з арахісом пропонується збільшувати поступово. Одна з цілей – досягнення десенсибілізації, завдяки якій дитина зможе з'їсти одну повну порцію арахісу без розвитку алергічної реакції. Щоб підтримувати рівень такого алергічного імунітету, дитині доведеться регулярно вживати в їжу продукти з арахісом. Цей горіх дуже корисний для дітей та їх розвитку.

В експерименті вчених взяли участь 117 дітей дошкільного віку – від 9 місяців до 5 років. У всіх була діагностована алергія на арахіс. Щодня діти отримували підтримувальну дозу арахісового білка – 300 мг. Це еквівалентно одному горішку або чверті чайної ложки арахісового масла.

Через рік дослідники виявили, що майже 80% дошкільнят можуть щодня з'їдати по 15 горішків без ознак алергічної реакції. Всі експерименти проводилися під суворим наглядом алерголога і практично всі діти (98%) змогли з'їсти від трьох до чотирьох горішків в день без проблем зі здоров'ям. У деяких дітей виникали спонтанні алергічні реакції або помірна алергічна реакція – всього 14%.

Як зазначили вчені, таким способом можна лікувати у дітей й інші різні харчові алергії.

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