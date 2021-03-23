Медики назвали п'ять продуктів для роботи серця: буде працювати як годинник

Квасоля

У бобових міститься дуже багато калію й особливо його багато – у квасолі. У 100 грамах білої близько 500 мг цього важливого мікроелемента. Крім калію, у квасолі велика кількість магнію, міді, фосфору, заліза і вітаміни.

Авокадо

У цьому екзотичному фрукті також багато калію, але ще багато вітамінів, антиоксидантів і корисних для організму жирів. Постійне вживання авокадо сприятиме хорошій роботі серця і поліпшить травлення. Також цей фрукт здатний омолодити організм і зміцнити імунітет.

Сухофрукти

Сухофрукти в раціоні також необхідні, навіть якщо не вживати їх на постійній основі. Вони є джерелом вітамінів і мінералів, в тому числі й калію. Для перекусу або в додаток до інших страв медики радять вживати курагу, фініки та чорнослив. Але захоплюватися ними не варто – в них міститься цукор.

Картопля

Картоплю часто виключають з раціону люди, які стежать за фігурою, оскільки в ньому міститься крохмаль і вуглеводи. Однак у картоплі міститься багато калію й інших корисних речовин. Для того, щоб зберегти всі корисні речовини – запікайте картоплю в духовці.

Арахіс

У цих горішках багато корисних мікроелементів і 50 грамів арахісу можуть забезпечити добову потребу організму у калії. Але не варто арахісом зловживати – він досить калорійний.