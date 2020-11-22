Медики назвали незвичайні корисні якості жувальної гумки: ви будете здивовані

Жувальна гумка давно вже стала звичною частиною побуту людини й нею користуються не тільки молоді люди, але і люди старшого віку. Основна мета – освіжити дихання після їжі.

Медики стверджують, що тривале використання жуйки може призвести до проблем і вони мають рацію – вона сприяє надмірному слиновиділенню, а це веде до гастритів і виразки. Також небезпечні в складі багатьох жувальних гумок лакриця та солодка, оскільки вони підвищують ризик розвитку гіпертонії.

Однак у жуйки є багато корисних якостей, про які фахівці згадують дуже рідко. Чим корисна жуйка, розповіли на порталі Ukr.Media.

Позбавляє від бактерій. Стоматологи радять використовувати жуйку без цукру і в таких продуктах міститься тільки ксиліт і сорбіт, які не дозволяють бактеріям у роті розмножуватися.

Захищає емаль. Процес жування сприяє слиновиділенню, а слина володіє буферними можливостями й з допомогою ферментів, які в неї входять, нейтралізує кислоти. Таким чином, кислоти, які потрапляють в рот разом з їжею, не руйнують емаль.

Протидіє карієсу. Американська та австралійські стоматологічні асоціації відзначають корисність жувальної гумки з додаванням камеді. Це речовина – не тільки протидіє розвитку карієсу, але і здатна зупинити його в ранніх стадіях та залікувати ледь порушений карієсом зуб.

Очищає зубну емаль. Не варто вірити тому, що жуйка може відбілити зуби. Але от не допустити погіршення кольору емалі в результаті куріння, вживання чаю або кави – цілком може. У більшість жувальних гумок додають речовини, які допомагають зняти наліт від їжі, напоїв або нікотину.

Тренує ясна. В сучасному світі частину їжі м'яка і не вимагає ретельного пережовування. Це послаблює ясна і згубно впливає на здоров'я. А ось жувальна гумка допомагає ясна тримати в тонусі. Потрібно тільки стежити, щоб процес жування відбувався рівномірно по всіх сторонах щелепи.

Покращує пам'ять. Американські вчені зробили несподівану заяву про те, що жувальна гумка здатна допомогти в концентрації та краще вирішувати завдання. Експеримент провели на військових. А британські вчені в ході дослідження з'ясували, що жувальна гумка покращує пам'ять, оскільки під час процесу жування збільшується приплив крові до мозку на 25-40%. Це посилює концентрацію, сприяє кращому запам'ятовуванню і покращує реакцію.

Знижує тривожність. Ще одне дослідження американської стоматологічної асоціації показало, що жування допомагає людині зберегти спокійний стан. Якщо ж в жуйці є камедь – то рівень кортизолу (гормону стресу) явно знижується. Користуватися жувальною гумкою лікарі навіть рекомендують людям, у яких є звичка кусати нігті, губи, є підвищена нервозність, тремтіння в колінах або у руках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розкрили несподівані властивості пива.

А також розповідали про те, що медики назвали приховану користь кави для організму людини.