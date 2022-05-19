Медики назвали 5 "тихих" симптомів раку яєчників, які легко не помітити

Рак яєчників є одним із найпоширеніших видів раку, що діагностуються у жінок, але його відносно рідко діагностують на ранніх стадіях. Хвороба викликає ряд симптомів, які часто не помічають або списують на щось менш серйозне.

На що варто звернути увагу, повідомляє Express .

Що відомо про хворобу

Рак яєчників - серйозне захворювання, що вражає яєчники у жінок. Яєчники є парою невеликих органів, у яких зберігається запас яйцеклітин жінки.

Експерти кажуть, що симптоми раку яєчників часто схожі на менш серйозні стани.

На ранніх стадіях рак яєчників може не виявляти жодних помітних ознак. Коли симптоми дійсно з’являються, вони часто є симптомами, які ви зазвичай пов’язуєте з більш поширеними станами, такими як синдром роздратованого кишечника та інфекції сечовивідних шляхів.

Однак, чекати, ігнорувати симптоми або сподіватися, що вони зникнуть не найбезпечніший варіант.

Які симптоми

Однією з найпоширеніших прихованих ознак раку яєчників є здуття живота.

Понад 70 відсотків пацієнтів повідомляють про незвичайне здуття живота. Вони часто описують це почуття, начебто вони вагітні.

Так само деякі хворі на рак яєчників описують сильний тиск у животі або тазі.

Біль у спині також може бути викликаний хворобою, і це легко не помітити.

Окрім того, ризик захворіти на рак яєчників збільшується на 10%, якщо хтось із кровних родичів перехворів на рак. На розвиток раку може вплинути неправильне харчування, а точніше велика кількість споживання жирів.

Рак яєчників розвивається в чотири стадії. Початкові стадії розвитку раку яєчників протікають безсимптомно. Це не дає можливості визначити захворювання на ранній стадії.