Медики знайшли ліки від небезпечного симптому коронавірусу

Коронавірус у світі інфікував більше трьох мільйонів осіб інфекція продовжує своє зараження людства. Французькі медики знайшли засіб від смертельного симптому коронавірусу в ході клінічних випробувань. Про це повідомляє асоціація Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP).

Ліки проти ревматоїдного артриту Тоцилізумаб виявилися ефективними в боротьбі з одним із потенційно смертельних симптомів, який викликається коронавірусом, захворювання — гиперцитокинемією, або цитокиновим штормом.

За словами лікарів, пацієнти з таким захворюванням страждають від гострої респіраторної недостатності. Перші результати стосуються вибіркового контрольованого мультицентричного дослідження з тоцилізумабом — моноклональным антитілом, яке блокує рецептор цитокіна інтерлейкіну-6 і використовується, зокрема, при лікуванні ревматоїдного артриту.

Всього в дослідженні приймали участь 129 пацієнтів. З них 65, окрім звичайного лікування, приймали цей препарат, а інші 64 виконували роль контрольної групи отримували тільки звичайне лікування. З'ясувалося, що після приймання препарату стан хворих значно покращився.

Нагадаємо, що у світі заражені коронавірусом понад 3 млн осіб, померли від ускладнень інфекції 207 тис., вилікувались 882 тис. пацієнтів.

Як ми раніше писали, лікарі виявили у хворих коронавірусом дітей небезпечну патологію.