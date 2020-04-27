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Лікарі виявили у хворих на коронавірус дітей небезпечну патологію

STYLERКоронавірус    27.04.2020 - 20:31
Лікарі виявили у хворих на коронавірус дітей небезпечну патологію
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус став причиною загрозливої життю патології у дітей

Коронавірус в Україні зафіксований у 9 009 осіб, з яких 220 померли, 864 одужали. При цьому у Великобританії у дітей на тлі інфікування COVID-19 розвивається небезпечний стан.

Йдеться про хворобу, схожу на синдром Кавасакі, лікування від якого не існує. При цьому такий же синдром спостерігається у неповнолітніх дітей, які не заражені COVID-19.

Британські медики описують цей стан як запальне захворювання, яке вимагає застосування інтенсивної терапії. Про це повідомляє The Daily Mail.

"За останні три тижні по всьому Лондону, а також в інших регіонах Великобританії спостерігалося явне збільшення числа дітей різного віку з багато системним запальним станом, який вимагає інтенсивної терапії", - пише видання.

При цьому поки не ясно, у скількох дітей був запальний синдром і чи був він причиною смерті.

Варто зазначити, що синдром Кавасакі вражає артерії, викликає серцеві захворювання. Він проявляється у вигляді болів у животі, блювання, діареї, а також кон'юнктивіту, висипання, лущення шкіри та ураження лімфовузлів і слизових оболонок.

Нагадаємо, що за даними американських фахівців, коронавірус може викликати неврологічні розлади.

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