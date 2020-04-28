ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медики знайшли ліки від небезпечного симптому коронавірусу

STYLERЖиття    28.04.2020 - 10:40
Медики знайшли ліки від небезпечного симптому коронавірусу
Вчені знайшли препарат від симптому коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Медики повідомили про прорив у боротьбі з COVID-19

Коронавірус у світі інфікував більше трьох мільйонів осіб інфекція продовжує своє зараження людства. Французькі медики знайшли засіб від смертельного симптому коронавірусу в ході клінічних випробувань. Про це повідомляє асоціація Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP).

Ліки проти ревматоїдного артриту Тоцилізумаб виявилися ефективними в боротьбі з одним із потенційно смертельних симптомів, який викликається коронавірусом, захворювання — гиперцитокинемією, або цитокиновим штормом.

За словами лікарів, пацієнти з таким захворюванням страждають від гострої респіраторної недостатності. Перші результати стосуються вибіркового контрольованого мультицентричного дослідження з тоцилізумабом — моноклональным антитілом, яке блокує рецептор цитокіна інтерлейкіну-6 і використовується, зокрема, при лікуванні ревматоїдного артриту.

Всього в дослідженні приймали участь 129 пацієнтів. З них 65, окрім звичайного лікування, приймали цей препарат, а інші 64 виконували роль контрольної групи отримували тільки звичайне лікування. З'ясувалося, що після приймання препарату стан хворих значно покращився.

Нагадаємо, що у світі заражені коронавірусом понад 3 млн осіб, померли від ускладнень інфекції 207 тис., вилікувались 882 тис. пацієнтів.

Як ми раніше писали, лікарі виявили у хворих коронавірусом дітей небезпечну патологію.

Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 28 квітня Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 28 квітня
Новини України Коронавірус
Lite
On Top