ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Медики боятся ехать на вызовы: под Днепром жестоко избили девушку-фельдшера

STYLERПроисшествия    06.02.2020 - 17:25
Медики боятся ехать на вызовы: под Днепром жестоко избили девушку-фельдшера
Под Днепром избили медика "скорой помощи" (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Из-за вопиющего инцидента врачи бьют тревогу

Под Днепром произошло нападение на фельдшера "скорой помощи", которая приехала на вызов. 24-летнюю девушку избила пьяная женщина, для оказания помощи которой и прибыла бригада медиков.

Инцидент произошел в селе Голубовка 5 февраля, а на следующий день пострадавшая обратилась в Новомосковскую центральную районную больницу с жалобами, и у ее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому левого височного участка.

Об этом 6 февраля рассказал директор Днепропетровского облцентра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко в своем Facebook.

"Медики боятся ехать на вызовы! Угрозы, избиения членов наших бригад не добавляют привлекательности этой профессии. А отсутствие наказания виновных является весомым аргументом для врачей и фельшер, которые остались в профессии, бросить "скорую" навсегда. Тогда кто будет спасать?!" - возмущается он.

По словам Шевченко, коллектив их Центра требует от Верховной Рады скорейшего принятия закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению безопасности медицинским работникам и работникам системы экстренной медицинской помощи, входящих в состав бригады экстренной медицинской помощи во время оказания медицинской помощи".

Кроме того, врач настаивает на необходимости такого законодательного основания: "Вызов бригады к человеку, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должен быть платным и стоить не менее двух тысяч гривен".

"Иначе это нашествие "пьяных вызовов" не остановить", - уверен Шевченко.

Также он описал последнюю вопиющую ситуацию с нападением на молодую девушку-фельдшера.

46-летняя женщина вызвала "скорую" с жалобой на повышение артериального давления и головную боль. После осмотра и обследования был установлен предварительный диагноз: "Алкогольное опьянение" и предложена госпитализация, от которой та отказалась в грубой форме.

Через несколько часов женщина повторно вызвала бригаду медиков - повод тот же. Пьяная гражданка при осмотре несколько раз ударила фельдшера кулаком в голову. Из-за этого прибыла оперативная группа Нацполиции и приняла от пострадавшей заявление.

Уже ночью сотрудница бригады медиков с жалобами на сильную головную боль, головокружение, тошноту, многократную рвоту была доставлена ​​санитарным автомобилем в приемное отделение Новомосковской ЦРБ. После осмотра ее госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом "ЗЧМТ. СГМ. Гематома левой височной области. Производственная травма".

В Николаеве "коп" на встрече выпускников обокрал бывших одноклассниц: момент попал на видео В Житомире в карете "скорой" умер пациент: машина разваливалась на ходу
Новости Украины Днепропетровская областьизбиениемедикискорая помощьинцидент
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь