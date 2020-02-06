Медики боятся ехать на вызовы: под Днепром жестоко избили девушку-фельдшера

Под Днепром избили медика "скорой помощи" (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Из-за вопиющего инцидента врачи бьют тревогу

Под Днепром произошло нападение на фельдшера "скорой помощи", которая приехала на вызов. 24-летнюю девушку избила пьяная женщина, для оказания помощи которой и прибыла бригада медиков.

Инцидент произошел в селе Голубовка 5 февраля, а на следующий день пострадавшая обратилась в Новомосковскую центральную районную больницу с жалобами, и у ее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому левого височного участка.

Об этом 6 февраля рассказал директор Днепропетровского облцентра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко в своем Facebook.

"Медики боятся ехать на вызовы! Угрозы, избиения членов наших бригад не добавляют привлекательности этой профессии. А отсутствие наказания виновных является весомым аргументом для врачей и фельшер, которые остались в профессии, бросить "скорую" навсегда. Тогда кто будет спасать?!" - возмущается он.

По словам Шевченко, коллектив их Центра требует от Верховной Рады скорейшего принятия закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению безопасности медицинским работникам и работникам системы экстренной медицинской помощи, входящих в состав бригады экстренной медицинской помощи во время оказания медицинской помощи".

Кроме того, врач настаивает на необходимости такого законодательного основания: "Вызов бригады к человеку, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должен быть платным и стоить не менее двух тысяч гривен".

"Иначе это нашествие "пьяных вызовов" не остановить", - уверен Шевченко.

Также он описал последнюю вопиющую ситуацию с нападением на молодую девушку-фельдшера.

46-летняя женщина вызвала "скорую" с жалобой на повышение артериального давления и головную боль. После осмотра и обследования был установлен предварительный диагноз: "Алкогольное опьянение" и предложена госпитализация, от которой та отказалась в грубой форме.

Через несколько часов женщина повторно вызвала бригаду медиков - повод тот же. Пьяная гражданка при осмотре несколько раз ударила фельдшера кулаком в голову. Из-за этого прибыла оперативная группа Нацполиции и приняла от пострадавшей заявление.

Уже ночью сотрудница бригады медиков с жалобами на сильную головную боль, головокружение, тошноту, многократную рвоту была доставлена ​​санитарным автомобилем в приемное отделение Новомосковской ЦРБ. После осмотра ее госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом "ЗЧМТ. СГМ. Гематома левой височной области. Производственная травма".