Медицинский каннабис: кто, как и когда сможет получить его в аптеке

Верховная Рада Украина проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине. Законопроект №7457 был принят и вступит в свое действие во втором полугодии 2024 года.
Кто из пациентов, как и когда сможет получить рецепт на медицинский каннабис, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использованы источники: Законопроект №7457, сайт Министерства охраны здоровья.
После принятия законопроекта у правительства есть шесть месяцев на разработку всех подзаконных актов, приказов и другой документации, чтобы закон заработал. А значит, препараты появятся не ранее второй половины 2024 года.
Он регулирует не только продажу медицинского каннабиса, но и его выращивание, перевозку, реализацию и многое другое.
Стоит отметить, что лекарства на основе каннабиса разрешены сейчас в 56 странах мира, в том числе в ЕС, Канаде, Великобритании и США.
Стоит отметить, что законопроектом прямо запрещен рекреационный каннабис (то есть тот, который употребляют для удовольствия). Медицинский каннабис - это распространенная мировая практика, а его лечебные свойства признаны многими исследованиями в облегчении многих заболеваний.
Сейчас есть несколько препаратов с медицинских каннабисом, но из-за своей дороговизны они недоступны украинцам. А новый законопроект позволит Украине производить собственные лекарства на основе медицинского каннабиса, которые можно будет использовать, например, вместо морфия.
Препараты на основе каннабиса используются против болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожный расстройств. Также его используют при лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона.
Еще его применяют для облегчения боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе при онкологии и пациентам с ВИЧ. Каннабис можно применять для облегчения самочувствия при болезни Альцгеймера, боковом амиотрофическом склерозе, сильной хронической боли и тошноте.
В Украине на сегодня в таких препаратах нуждается свыше 6 млн человек - это военные с симптомами ПТСР, онкобольные, больные с эпилепсией, раненные военные и гражданские с сильными болями.
Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса.
Отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту.
Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.
Аптекам, которые хотят реализовывать медицинский каннабис, придется получить специальную лицензию.
Будет создан электронный реестр для контроля за оборотом медицинской конопли, продуктов ее переработки и лекарств.
Каждую партию и единицу фасованной продукции будут маркировать штрих-кодами.
Легально будут и выращивать каннабис для медицинских целей - только юридические лица с соблюдением надлежащих условий в теплицах с круглосуточным наблюдением и доступом Нацполиции.
Производство будет проходить лабораторный контроль - государственных лабораторий МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Гослекслужбы.
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