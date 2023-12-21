Медицинский каннабис: кто, как и когда сможет получить его в аптеке

Когда в Украине появятся препараты с каннабисом

После принятия законопроекта у правительства есть шесть месяцев на разработку всех подзаконных актов, приказов и другой документации, чтобы закон заработал. А значит, препараты появятся не ранее второй половины 2024 года.

Он регулирует не только продажу медицинского каннабиса, но и его выращивание, перевозку, реализацию и многое другое.

Стоит отметить, что лекарства на основе каннабиса разрешены сейчас в 56 странах мира, в том числе в ЕС, Канаде, Великобритании и США.

Стоит отметить, что законопроектом прямо запрещен рекреационный каннабис (то есть тот, который употребляют для удовольствия). Медицинский каннабис - это распространенная мировая практика, а его лечебные свойства признаны многими исследованиями в облегчении многих заболеваний.

Сейчас есть несколько препаратов с медицинских каннабисом, но из-за своей дороговизны они недоступны украинцам. А новый законопроект позволит Украине производить собственные лекарства на основе медицинского каннабиса, которые можно будет использовать, например, вместо морфия.

Кто сможет получить рецепт на медицинский каннабис

Препараты на основе каннабиса используются против болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожный расстройств. Также его используют при лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона.

Еще его применяют для облегчения боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе при онкологии и пациентам с ВИЧ. Каннабис можно применять для облегчения самочувствия при болезни Альцгеймера, боковом амиотрофическом склерозе, сильной хронической боли и тошноте.

В Украине на сегодня в таких препаратах нуждается свыше 6 млн человек - это военные с симптомами ПТСР, онкобольные, больные с эпилепсией, раненные военные и гражданские с сильными болями.

Как будут продавать медицинский каннабис

Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса.

Отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту.

Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

Аптекам, которые хотят реализовывать медицинский каннабис, придется получить специальную лицензию.

Будет создан электронный реестр для контроля за оборотом медицинской конопли, продуктов ее переработки и лекарств.

Каждую партию и единицу фасованной продукции будут маркировать штрих-кодами.

Легально будут и выращивать каннабис для медицинских целей - только юридические лица с соблюдением надлежащих условий в теплицах с круглосуточным наблюдением и доступом Нацполиции.

Производство будет проходить лабораторный контроль - государственных лабораторий МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Гослекслужбы.