Медали Олимпиады-2024: из какого металла они действительно изготовлены и сколько весят

С какого металла медали Олимпийских игр-2024?

Чистая золотая медаль стоила бы астрономических сумм. Поэтому традиционно организаторы прибегают к "хитростям", чтобы награда была не так дорога в производстве, но при этом выглядела благородно.

В этом году награды за первые места на Олимпийских играх на 92,5% состоят серебра. Но при этом они действительно имеют около шести граммов золота - это и придает им фирменный цвет.

Серебряные медали на 100% изготовлены из серебра. Бронзовые медали - это смеси сплава цинка, олова и меди.

На сегодня такое соотношение металлов в изготовлении наград ОИ регламентируется правилами Международного олимпийского комитета.

Золотые олимпийские медали действительно содержат золото (фото: press.paris2024)

Каков вес и размер медалей Олимпиады-2024?

На всех медалях выгравирован вид спорта, его дисциплина и название события (на французском языке на олимпийских медалях и на английском языке на паралимпийских).

Согласно регламенту, каждая медаль должна быть не менее 60 мм диаметром и 3 мм толщиной, но оргкомитет каждой страны может создать собственный индивидуальный дизайн.

Золотая медаль игр в Париже весит 529 г, серебряная - 525 г, а бронзовая награда имеет вес 455 г.

Таким образом, если спортсмен гипотетически захочет сдать золотую медаль, скажем, в ломбард, выручить за нее он сможет примерно 25 тысяч гривен. Но, конечно, для олимпийского чемпиона эта награда значит гораздо больше ее финансовой стоимости.

Часть Эйфелевой башни на каждой медали

Одним из самых интересных фактов о медалях этого года является то, что каждая из них включает в себя кусочек знаменитой Эйфелевой башни.

Так, в центре каждой медали размещен шестигранный железный кусок весом 18 граммов, изъятый из легендарной парижской конструкции во время ремонтных работ в 20 веке.

Это символическое решение, по замыслу организаторов, позволяет спортсменам унести с собой частицу духа Парижа.

Олимпийские медали содержат частицу Эйфелевой башни (фото: toureiffel.paris)

Кто разработал дизайн медалей Олимпиады-2024?

Дизайн олимпийских медалей всегда отражает культурные особенности страны-хозяина и дух игр.

В этом году дизайн медалей ОИ разработал известный парижский ювелирный дом Chaumet, благодаря чему награды стали настоящим произведением искусства и инженерной мысли.

"Использование этого уникального металла из Эйфелевой башни придает медали весомый исторический аспект, отсылая нас к Пьеру де Кубертену (инициатору возрождения духу Олимпийских соревнований - Ред.), современнику Гюстава Эйфеля, который был одним из последних, кто посетил строительную площадку башни до ее открытия", - объясняет директор Операционной компании Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартинс.

Дизайн медалей разрабатывал знаменитый ювелирный дом Chaumet (фото: toureiffel.paris)

Добавим, что на Олимпийских и Паралимпийских играх (стартующих 28 августа) в Париже будет разыграно более пяти тысяч медалей.