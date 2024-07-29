Медали Олимпиады-2024: из какого металла они действительно изготовлены и сколько весят

Медали Олимпиады-2024, которая проходит в Париже, - это не просто награды, а настоящие шедевры, объединяющие в себе историю, искусство и современные технологии. Они являются символом достижений спортсменов и останутся в истории как один из самых ярких моментов Олимпийских игр.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, из какого металла на самом деле изготовлены олимпийские медали, каков их вес и что у них особенного.
Чистая золотая медаль стоила бы астрономических сумм. Поэтому традиционно организаторы прибегают к "хитростям", чтобы награда была не так дорога в производстве, но при этом выглядела благородно.
В этом году награды за первые места на Олимпийских играх на 92,5% состоят серебра. Но при этом они действительно имеют около шести граммов золота - это и придает им фирменный цвет.
Серебряные медали на 100% изготовлены из серебра. Бронзовые медали - это смеси сплава цинка, олова и меди.
На сегодня такое соотношение металлов в изготовлении наград ОИ регламентируется правилами Международного олимпийского комитета.
Золотые олимпийские медали действительно содержат золото (фото: press.paris2024)
На всех медалях выгравирован вид спорта, его дисциплина и название события (на французском языке на олимпийских медалях и на английском языке на паралимпийских).
Согласно регламенту, каждая медаль должна быть не менее 60 мм диаметром и 3 мм толщиной, но оргкомитет каждой страны может создать собственный индивидуальный дизайн.
Золотая медаль игр в Париже весит 529 г, серебряная - 525 г, а бронзовая награда имеет вес 455 г.
Таким образом, если спортсмен гипотетически захочет сдать золотую медаль, скажем, в ломбард, выручить за нее он сможет примерно 25 тысяч гривен. Но, конечно, для олимпийского чемпиона эта награда значит гораздо больше ее финансовой стоимости.
Одним из самых интересных фактов о медалях этого года является то, что каждая из них включает в себя кусочек знаменитой Эйфелевой башни.
Так, в центре каждой медали размещен шестигранный железный кусок весом 18 граммов, изъятый из легендарной парижской конструкции во время ремонтных работ в 20 веке.
Это символическое решение, по замыслу организаторов, позволяет спортсменам унести с собой частицу духа Парижа.
Олимпийские медали содержат частицу Эйфелевой башни (фото: toureiffel.paris)
Дизайн олимпийских медалей всегда отражает культурные особенности страны-хозяина и дух игр.
В этом году дизайн медалей ОИ разработал известный парижский ювелирный дом Chaumet, благодаря чему награды стали настоящим произведением искусства и инженерной мысли.
"Использование этого уникального металла из Эйфелевой башни придает медали весомый исторический аспект, отсылая нас к Пьеру де Кубертену (инициатору возрождения духу Олимпийских соревнований - Ред.), современнику Гюстава Эйфеля, который был одним из последних, кто посетил строительную площадку башни до ее открытия", - объясняет директор Операционной компании Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартинс.
Дизайн медалей разрабатывал знаменитый ювелирный дом Chaumet (фото: toureiffel.paris)
Добавим, что на Олимпийских и Паралимпийских играх (стартующих 28 августа) в Париже будет разыграно более пяти тысяч медалей.
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При написании материала использовались следующие источники: NBC, Eurosport, веб-сайт Летних Олимпийских игр в Париже.