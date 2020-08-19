Мрію, щоб Україна процвітала: цитати і останні інтерв'ю геніального Бориса Патона

Легендарний український вчений Борис Патон помер у Києві 19 серпня в інституті Амосова у віці 101 року - геніальний дослідник, академік, викладач був першим, кого нагородили званням Героя України.

Слова співчуття висловив президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив у Facebook, що про грандіозну особистість Бориса Євгеновича важко писати у минулому часі.

Причиною смерті видатного інженера, чиїми винаходами у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів користуються у всьому світі, стало захворювання серцево-судинної системи.

До свого 102-річчя Патон не дожив трохи менш як три місяці.

У 2013-му році померла дружина Бориса Євгеновича Ольга Борисівна, а в 2009 році їх родину спіткала трагедія - померла єдина дочка Євгенія.

Таким чином, в останні роки в академіка практично не залишилося родичів.

У зв'язку з цим у РНБО поінформували про формування комісії з похорону Патона, яка буде розв'язувати відповідні питання, передає "Українська правда".

Патон присвятив науці, дослідженням, винаходам практично все життя. Близько року тому великий учений звернувся з листом до лідера київської команди президентської політсили "Слуга народу" Олександра Ткаченка з приводу необхідності ремонту мосту Патона в Києві, який названий на честь батька академіка Євгена Оскаровича Патона. Він попередив, якщо затягувати з ремонтом цього мосту через Дніпро, то це призведе до транспортного колапсу.

Так, Борис Євгенович зізнався, що не може сидіти склавши руки - йому постійно потрібно зайнятість.

"Не можу сидіти без роботи. Навіть якщо хочеться трохи відпочити. За багато років сформувалася звичка постійно бути зайнятим", - говорив академік в інтерв'ю "Сьогодні" у 2018-му році.

Також Патон висловлював упевненість, що Україна може побудувати постійну станцію на Місяці. Ось ще кілька красномовних і знакових цитат легендарного вченого.

Мрію, щоб наука і вчені були в пошані в нашій країні. Щоб Україна розвивалася і процвітала. І щоб все було добре у нас, наших дітей і онуків

Пройде час, ми порозумнішаємо і станемо більш цивілізованими, як і належить країні, що знаходиться в серці Європи. І змужніємо

Маємо навіть власні пропозиції щодо будівництва постійної станції на Місяці й готові надати їх нашим потенційним партнерам

Найкраще капіталовкладення, навіть якщо це просто хобі - це вкладення в нові знання. Освіта, книги, якісь навчальні програми.

Патон був справжнім ученим-рекордсменом, найстарішим президентом державної Академії наук у світі та діючим членом Національної академії наук України. Потрібно сказати, що завдяки промисловій революції, поштовх до якої дав учений, космос ближче до людини. Також він здійснив прорив у медицині та врятував тисячі життів після аварії на ЧАЕС.

Борис Патон (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Борис Патон народився 14 листопада 1918 року в Києві в родині вченого. Закінчив столичний політехнічний інститут і отримав спеціальність інженер-електрик.

З 1962 року був президентом Національної академії наук України (протягом 58 років).

Патон з 1960 по 1991 рік входив до ЦК КПУ, також був депутатом Верховної Ради РРФСР 6-9-го скликань. Після проголошення незалежності України став першим, кого нагородили званням Героя України. Він - автор понад 1000 наукових публікацій і понад 400 винаходів.

Борис Євгенович очолював дослідження із застосування зварювальних джерел теплоти в спеціальних плавильних агрегатах, які увінчалися створенням нової галузі якісної металургії - спецелектрометалургії.

Патон любив також займатися спортом, володів кількома мовами.

27 листопада 2018 року зі 100-річним ювілеєм академіка Українська пошта випустила в обіг марку "100 років Бориса Патона".

З нагоди такої дати про вченого зняли документальний фільм, в якому Герой України поділився важливими думками про майбутнє.

Відео: Про Бориса Патоні зняли документальний фільм

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