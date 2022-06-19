Mcdonald's можуть знову відкрити в Україні: що відомо

Відразу після масштабної атаки країни-агресора по українських містах 24 лютого в керівництві McDonald's оголосили, що вирішили закрити всі заклади в нашій державі, щоб не наражати на небезпеку персонал.

McDonald's закрився в Україні ще 24 лютого (фото: скрін instagram.com/mcdonaldsukraine)

Пізніше в адміністрації мережі уточнили, що відкриють двері ресторанів тільки після припинення бойових дій, тобто після закінчення війни. При цьому зазначалося, що працівники Маків активно допомагають в гуманітарних питаннях і передають продукти та їжу із закладів туди, де вони особливо потрібні.

Також у прес-службі McDonald's додавали, що не планують припиняти виплати зарплати 10 тисячам своїм працівникам в Україні.

Сьогодні, 19 червня, в мережі з'явилася інформація про те, що менеджери мережі зв'язуються зі своїми працівниками, і розпитують про готовність вийти на роботу вже в серпні.

Ресторани МакДональд в Україні можуть знову відкрити в серпні (фото: скрін twitter.com/5takdesign)

У коментарях до посту Івана Клименка в Twitter користувачі інтернету уточнюють з посиланням на менеджерів Макдональдса, що в робочому чаті дирекцією такі "опитувальники" дійсно проводяться, і мова йде про можливий вихід на роботу в другій половині серпня. Втім, чи відбудеться на практиці таке відкриття ресторанів влітку - впевненості немає.

Фото: скрін коментарів twitter.com/5takdesign

Додамо також, що прес-служба компанії МакДональдс в Україні щодо можливості запуску роботи закладів зараз нічого не повідомляє.