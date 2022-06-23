МакДональдз готується до відкриття в Україні: що відомо

Безпека - головне

Бадрітдінова не стала називати терміни та коментувати переговори про відкриття ресторанів, але розповіла, що саме зараз роблять в МакДональдз, щоб знову відкрити ресторани.

"Зараз ми працюємо над оновленням протоколів безпеки. Цей процес, зокрема, включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поруч бомбосховищ. Коли звучить сигнал "повітряна тривога", Ресторани терміново повинні закриватися, що само по собі досить непростим процесом, оскільки ресторан - це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів", - пояснила вона.

Під час сигналу "повітряної тривоги" ресторани будуть закриватися.

Поставка продуктів зміниться

Також потрібно буде відновити мережу поставок - через зруйновану інфраструктуру доведеться купувати деякі продукти в інших регіонах і навіть країнах. Це стосується соків тривалого зберігання, соусів і так далі.

На початку війни всі продукти зі складів МакДональдз були передані міськрадам - на потреби жителів.

МакДональдз в Україні (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Тренінги для персоналу

За словами Бадтрідінової, зараз йде робота над тренінгами для відновлення знань і навичок людей. А також над тренінгами по роботі з ПТСР.

"Дуже багато українців пережили реальні жахи. І ми розуміємо, що травмовані люди будуть як серед наших клієнтів, так і співробітників. І нам потрібно розуміти, як будуть управлятися наші команди. Ми ж "бізнес про людей". Кожен крок має бути виваженим, а головне з відповідати нашим стандартам безпеки людей та їжі. Ми не можемо просто так відкритися, поки не переконаємося, що все відповідає нашим вимогам", - підкреслила вона.

Скільки ресторанів постраждали

В Україні постраждало від війни 9 ресторанів МакДональдз зі 107 - в різній мірі. І всі, обіцяє Бадрітдінова, будуть відремонтовані. До деяких поки немає доступу через військові дії...

Сьогодні всі працівники ресторанів отримують зарплату, у всіх діє медична страховка. Також були організовані додаткові виплати та допомога пораненим співробітникам.

Також багато співробітників МакДональдз з квітня займаються волонтерською діяльністю в Фундації будинку Рональда Макдональда.

Ресторани МакДональдз закрилися в Україні 24 лютого (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Нагадаємо, що ресторани МакДональдз закрилися по всій Україні ще 24 лютого. Компанія це пояснила міркуваннями безпеки-клієнтів і працівників мережі.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що роботу ресторанів МакДональдз планують відновити з серпня.

І цю інформацію підтвердив директор одного з київських ресторанів МакДональдз на умовах повної анонімності.

Але МакДональдзи зможуть відкрити тільки, якщо будуть узгоджені всі питання безпеки.