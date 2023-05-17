"Почти катастрофическая погоня": принц Гарри и Меган стали жертвами назойливых папарацци

Что известно об инциденте

Инцидент произошел после того, как герцог и герцогиня Сассекски, а также ее мама посетили светское мероприятие в Нью-Йорке во вторник 16 мая.

В заявлении пресс-секретаря принца указано, что неустанная погоня продолжалась более 2 часов. И это привело к столкновениям с другими автомобилями на дороге, пешеходами и полицейскими. Однако ВВС не смогла независимо проверить подробности инцидента.

"Хотя публичность связана с определенным интересом со стороны общественности, это никогда не должно происходить за счет чьей-либо безопасности", - заявил пресс-секретарь.

Департамент полиции Нью-Йорка не сразу подтвердил информацию об этом деле. Пока сообщений о пострадавших или задержанных нет.

Отмечается также, что пара посетила церемонию награждения Ms Foundation Women of Vision Awards. Это был первый совместный выход пары на публику после коронации Чарльза ІІІ, которая состоялась в начале мая. Меган получила награду на этом мероприятии.

Детали опасной погони

Есть информация, что в погоне участвовало полдюжины автомобилей. Они ехали крайне неосторожно, в частности, "выскакивали" на красный свет, проезжали по тротуару, блокировали движение другим участникам, ехали задним ходом по односторонней улице, а также фотографировали во время вождения.

Также отмечается, что присутствие полицейских Нью-Йорка не остановило преследователей.

Напомним, что мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда ее преследовали фотографы.

В интервью BBC для документального фильма "Диана, 7 дней" принц Гарри назвал папарацци "стаей собак", которая постоянно преследовала его мать.

Сейчас принц Гарри принимает участие в многочисленных судебных спорах с британской таблоидной прессой, включая обвинения в изломе телефона и незаконном сборе информации.

По словам Гарри и Меган, их переезд в США в 2020 году был частично связан с преследованиями британских таблоидов.