"Надеюсь, что так и будет": Лисовой рассказал, выйдут ли дети на очное обучение с 1 сентября

Будет ли обучение офлайн с 1 сентября

Оксен Лисовой выражает надежду, что офлайн обучение все-таки начнется со следующего учебного года, однако отмечает, что в этом есть и определенные риски.

"Часть людей уехали за границу, и как показывает мировая практика, возвращаются далеко не все. Поэтому есть такой риск, что когда выйдем в офлайн, потеряем часть студентов и часть преподавателей", - рассказал он.

Глава МОН добавляет, что сегодня образовательные потери очень большие, в том числе и в социальном развитии подростков.

"Откуда все наши друзья? В основном из университета. Там формируются сообщества, идентичность личности, укореняется система взаимодействия, оттачиваются все мягкие навыки. Я не знаю, имею ли право как министр образования давать такие оценки. Но еще до того, как стал министром, боялся, что мы получим утраченное поколение", - объяснил он.

В МОН надеются компенсировать все потери различными методами работы с учениками и студентами.

Что изменится в высшем образовании в Украине

Лисовой объяснил, что качественное высшее образование должно отвечать потребностям рынка и личности. По словам министра, сегодня главная потребность - это восстановление. Поэтому наклон следует делать именно по специальностям, которые смогут непосредственно приобщиться к этому процессу.

"Мы приоритезируем профтехобразование. Это станет, пожалуй, одним из самых больших вызовов для высшего образования. Потому что в профессиональной деятельности сегодня сантехник или сварщик очень часто получают больше, чем юрист-выпускник", - сказал глава МОН.

Он также отмечает, что образование является двигателем развития человека. Соответственно, государство вкладывается в кадровый потенциал развития своей экономики.

"Государство платит за то, чтобы получить кадровый потенциал для развития своей экономики, для развития своей гуманитарной, общественной и социальной сферы. Это одна задача. Вторая задача - помочь человеку стать успешным и счастливым", - объяснил Лесной.