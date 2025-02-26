Мастера и монстры. 7 гениальных художников, которые были просто ужасными людьми

Микеланджело Меризи да Караваджо

Караваджо - выдающийся итальянский живописец эпохи Возрождения, известный своими драматическими полотнами с кровавыми сценами. Его искусство поражало реалистичностью, но жизнь художника была не менее драматичной.

Караваджо был склонен к насилию и часто вступал в драки в барах. Его самое страшное преступление - убийство молодого соперника во время игры в мяч. После этого он вынужден был бежать из города.

В течение жизни ему приписывают еще несколько убийств. Его безумное поведение привело к тому, что власти объявили его вне закона. В 1610 году рыцари Мальты догнали художника, и он погиб при загадочных обстоятельствах. Несмотря на кровавое прошлое, его полотна до сих пор восхищают искусствоведов.

Поль Гоген

Поль Гоген вошел в историю искусства как один из ведущих постимпрессионистов, но его личная жизнь была полна скандалов. Он оставил жену и пятерых детей во Франции, отправившись на Таити в поисках вдохновения. Там он женился на нескольких местных девушках, которым не исполнилось и 14 лет.

Известно, что Гоген заразил своих юных жен сифилисом, причинив им физические и эмоциональные страдания. Его творчество романтизировало экзотические пейзажи, но за яркими красками скрывались темные страницы жизни художника. Он умер в 1903 году, оставив после себя шедевры и разбитые судьбы.

Картина Гогена "Две таитянки" (фото: Википедия)

Бенвенуто Челлини

Бенвенуто Челлини - один из величайших итальянских скульпторов эпохи Возрождения. Его шедевры, такие как "Солонка Челлини" и "Персей с головой Медузы", до сих пор поражают детализацией. Однако жизнь Челлини была полна насилия.

Он участвовал в уличных драках, несколько раз убивал людей и даже отомстил за смерть брата, убив одного из городских стражей. Во время вторжения в Рим убил двух вражеских солдат. Челлини избегал наказаний благодаря своей популярности, а его преступления воспринимались как часть "мятежного" характера. Умер он в 1571 году, оставив после себя не только художественные шедевры, но и кровавый след.

Эрик Гилл

Эрик Гилл был талантливым британским скульптором и графиком, автором многочисленных монументальных работ. Его шрифт Gill Sans стал классикой дизайна. Однако после его смерти мир узнал шокирующие факты о его личной жизни.

Биография, опубликованная через 50 лет после его смерти, раскрыла ужасающие подробности: Гилл издевался над своими дочерьми, имел интимные отношения с сестрами и осуществлял жестокие эксперименты над животными. Эти открытия вызвали жаркие дискуссии: можно ли отделить художника от его искусства? Его работы до сих пор экспонируются, хотя их история вызывает противоречивые чувства.

Шрифт, который создал Гилл (фото: Википедия)

Эдгар Дега

Эдгар Дега - выдающийся импрессионист, известный своими картинами балерин и сценами из жизни Парижа. Однако за пределами мастерской он был известен своей нетерпимостью. В период "Дела Дрейфуса" Дега стал ярым антисемитом, публично выражая ненависть к евреям.

Он разорвал отношения со многими еврейскими друзьями, среди которых был художник Камиль Писсарро. Впоследствии он даже выгонял моделей из своей студии только из-за их национальности. Его нетерпимость испортила репутацию и оттолкнула многих коллег. Умер Дега в 1917 году, оставив после себя не только гениальные картины, но и сомнительное наследие.

Амадео Модильяни

Итальянский художник Амадео Модильяни известен своими изящными портретами с удлиненными лицами. Но за мягкими линиями его полотен стояла тяжелая судьба. Модильяни был алкоголиком и наркозависимым, что разрушало его здоровье и отношения. Он имел репутацию скандалиста, часто устраивая публичные ссоры.

Его отношения с Жанной Эбютерн были страстными, но трагическими - после смерти художника от туберкулеза она покончила жизнь самоубийством, будучи беременной вторым ребенком. Жизнь Модильяни стала примером того, как талант и разрушительные привычки могут сосуществовать в одном человеке.

Модильяни и Пикассо (фото: Википедия)

Пабло Пикассо

Пабло Пикассо - один из самых выдающихся художников XX века, основатель кубизма. Его искусство поразило мир, но личная жизнь была полна скандалов. Пикассо имел многочисленные романы, часто используя своих любовниц как муз.

Однако его отношение к женщинам было токсичным - он унижал их, манипулировал чувствами и оставлял разрушенные судьбы. Многие его партнерши страдали от депрессии, а двое даже покончили с собой. Пикассо считал, что художнику позволено все, даже если это причиняет боль другим.