Після травневих свят в Україну прийде потепління

У неділю - в День матері та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - дощі припиняться всюди, крім Криму та частково східних областей. В цей день буде переважно сонячно, з незначною хмарністю. Максимальна денна температура 9 травня очікується на рівні +18 в Закарпатті, мінімальна +13 - в Криму, в Донецькій та Луганській областях.

До понеділка потеплішає ще на кілька градусів: максимальна денна температура +25 в Закарпатті, мінімальна +13 в Донецькій області.

Наступний тиждень буде з комфортною весняною температурою повітря, проте очікуються сильні магнітні бурі 14-15 травня.

Наші пращури вели свій досить точний метеорологічний календар за прикметами, і про погоду в травні казали: "Травень холодний - не будеш голодний". І якщо глобальне потепління скасовується, то це може бути дуже непоганим знаком.

На заході країни в суботу очікується похолодання, вдень +11...+13, сильний вітер, з поривами до 9 м/сек. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях - дощі. 9 травня потеплішає до +18, 10 травня - до +22. Температура води в річці Тисі біля Рахова +4.

У південних областях 8 травня буде лити дощ, можливі пориви вітру до 8 м/сек. 9-10 травня погода налагодиться, очікується переважно ясне небо, вдень до +18. Температура води в Чорному морі біля Одеси +13. Біля Кирилівки Азовське море прогріється до +14.

На сході країни дощі пройдуть 8 травня. У неділю, 9 травня, негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.

У центральній та північній частині країни 8 травня прохолодно, +12…+14 вдень, дощі, південно-західний вітер до 7 м/сек. 9-10 травня активне потепління, ясна погода, у понеділок очікуються комфортні +17...+18, без опадів.

У Києві в суботу, 8 травня, прохолодно, денна температура +12, вітер західний до 8 м/сек. 9 травня ненабагато тепліше, вдень +14, але дощі припиняться і сонця буде більше. Справжнє тепло прийде на наступному тижні, в понеділок буде +17, легкий вітерець. Температура води в Дніпрі +11.