Травневі Карпати: в мережі показали приголомшливі фото засніжених схилів

Українські Карпати в ніч на вівторок, 7 травня, засипало снігом. У мережі показали неймовірні фото і відео засніжених схилів, селищ і доріг Карпатського регіону.

Так, синоптик Наталка Діденко, яка ще вчора попередила про снігопад, опублікувала на своїй Facebook-сторінці фотопідбірку.

Карпати засипало снігом (фото: facebook.com/tala.didenko)

А голова Верховинської районної ради Іван Шкиндюк розмістив на своїй сторінці відео з реєстратора, на якому можна розглянути засніжене селище в Закарпатті, де випало до 10 см снігу.

"Ранок 7 травня 2019, Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не живе в горах, не зрозуміє", - написав Шкиндюк.

Карпати засипало снігом (відео: facebook.com)

Користувач Дмитро Леле виклав знімки засніженого Рахова Закарпатської області.

"Отже, у нас весна з білою шубкою. Рахів", - підписав він публікацію.

Карпати засипало снігом (фото: facebook.com/dim.dimych.92)

Раніше в мережі показали жахливі наслідки негоди, яка накрила Україну на початку травня - повалені дерева, сильний град і затоплені дороги.

Також ми писали, що на Великдень Тернопільська область сильно постраждала від снігу з градом.