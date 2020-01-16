ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Майк Тайсон закликав росіян відстати від України: яскраве відео згадали в мережі

STYLERЖиття    16.01.2020 - 12:25
Майк Тайсон закликав росіян відстати від України: яскраве відео згадали в мережі
Майк Тайсон підтримав Україну та українців (фото: facebook.com/miketyson)

Майк Тайсон завжди підтримував Україну в боротьбі проти російської агресії

Майк Тайсон закликав росіян відстати від України. Жорстку заяву легендарний боксер зробив ще в 2014 році, коли Росія напала на нашу країну, анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, в результаті якої загинули тисячі українців.

Архівне відео, на якому Тайсон озвучує свою позицію щодо російсько-української війни, знову згадали користувачі мережі, публікуючи його на своїх акаунтах.

Ролик був знятий під час заснованого Робертом Де Ніро кінофестивалю "Трайбека", який проходить щороку в Нью-Йорку. Як видно на відео, "Залізний Майк" йшов по червоній доріжці фестивалю, де він представляв документальний фільм про своє життя. І в цей момент до нього звернулися журналісти з Росії. Що саме запитали вони у Тайсона - не відомо. Але як тільки представники кремлівського ЗМІ назвали видання, на яке вони працюють, Майк різко змінився в обличчі і жорстко наїхав на них.

"Get out of Ukraine! (Забирайтеся геть з України!)" - різко сказав Тайсон російським пропагандистам.

Після цих слів знаменитий чемпіон розвернувся і пішов, так і не сказавши нічого про свій фільм ошелешеним такими словами боксера росіянам.

Майк Тайсон закликає росіян забиратися з України

Жванецький знявся у фільмі про Одесу: там багато фанатів "руского міра" У Росії вигадали новий фейк про Зеленського: 500 доларів за брехню
Новини України пропаганда
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся