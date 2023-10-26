Из Windows исчезнет легендарная кнопка: о чем речь и что будет вместо нее

По словам генерального директора корпорации Microsoft, Сатьи Наделлы, значок "Пуск" будет заменен на пиктограмму, вызывающую сервис Copilot, нового голосового помощника от Microsoft.

Он также уточнил, что эти изменения будут внедрены в одной из будущих версий операционной системы Windows, но не сказал, будет ли это в рамках разработки Windows 12 или в одном из будущих обновлений для Windows 11.

Первоначально Copilot создавался как инструмент для программистов с целью упростить процесс написания кода. В 2021 году он был включен в сервис GitHub, однако позже выяснилось, что сервис копирует код у одних разработчиков и предлагает его другим.

Наделла дал понять, что для него разницы между классическим стартовым меню и новым голосовым помощником нет. "Copilot схож с кнопкой "Пуск". Он становится организатором всего вашего взаимодействия с программами", - сказал глава Microsoft.

Microsoft сменит "Пуск" в очередной раз (фото: Microsoft)

Те же проблемы

Годами меню "Пуск" оставалось объектом постоянных изменений Microsoft. Каждая новая версия операционной системы, начиная с Windows 98, принесла свои обновления в этом меню. Однако, когда внедряется нововведение, оно обычно вызывает массовое недовольство среди пользователей.

Ввод плиточного меню в Windows 11 сразу вызвало критику, и многие пользователи, по возможности, вернулись к более знакомому меню с Windows 7. Другие начали искать способы вернуть обычное меню "Пуск" в новые системы.

В это время появились посторонние программы, позволяющие восстановить меню "Пуск" и отключить плитки. Впоследствии эти программы стали очень популярными, и к 2023 году они имели огромный спрос.

Не исключено, что пользователи будут выражать свое недовольство по поводу последующих изменений в меню и кнопке "Пуск" со стороны Microsoft.

С чего все начиналось

Меню "Пуск" в привычном его понимании в 2023 году исполнилось 28 лет. Microsoft внедрила его в свою ОС в 1995 г., когда мир увидел во многом революционную Windows 95.

До конца 2001 г. стартовое меню почти не менялось, хотя за шесть лет Microsoft успела выпустить несколько операционных систем - как минимум Windows 95, 98, 98 Second Edition, Me и Windows 2000.

Все изменилось с релизом Windows XP, в которой "Пуск" был сильно переработан. Но Microsoft решила еще раз не настраивать общественность против себя и сохранила в XP два варианта стартового меню - новый и классический, как в выпущенных ранее операционных системах.

Каноническое стартовое меню в Windows (фото: Microsoft)

С появлением Windows Vista в 2007 году, классическое меню "Пуск" еще оставалось доступным, но Windows 7, выпущенная в 2009 году, положила конец этой эре. В Windows 11, которая является последней версией, "Пуск" снова потерпел изменения, но в отличие от Windows 8 и 8.1 Microsoft решила избежать радикальных экспериментов с этой функцией.