Илон Маск рассказал, как ИИ изменит будущее, и назвал ключевые даты для человечества

Какие прогнозы дал Илон Маск

Маск прогнозирует, что к 2029 году машины станут умнее человека, а темпы развития ИИ будут увеличиваться в 10 раз ежегодно. Однако он считает, что существует риск около 10-20 процентов, что это может привести к вымиранию человеческого вида.

Его компания X AI активно работает над суперкомпьютером Colossus, который нацелен превзойти модели, такие как GPT от Open AI. При этом Маск подчеркивает проблему глобального демографического кризиса, в частности снижения рождаемости в Южной Корее и Европе, и призывает готовиться к изменениям.

Планы SpaceX по колонизации Марса остаются ключевой частью видения Маска. Миллиардер заявил, что первые беспилотные корабли отправятся на Марс через два года, а пилотируемые - еще через два.

По прогнозам Маска, к 2040 году в мире будет около 10 миллиардов гуманоидных роботов, что увеличит стоимость Tesla до 25 триллионов долларов уже к 2025 году. Он считает, что технологии сделают высокий доход доступным для каждого, устраняя необходимость в универсальном базовом доходе.

Маск также видит будущее, полностью основанное на солнечной энергии.

Концепция базы SpaceX на Марсе (иллюстративное фото: New Space Economy)