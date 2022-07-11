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Мавка заговорить французькою: нашумілий український мультик підкорює світ

Скріншот: "Мавка. Лісова пісня" покажуть у Франції
Автор: Світлана Мащенко

Нашумілий український мультфільм Мавка. Лісова пісня вийде в прокат у Франції та франкомовних країнах.

Що відомо про цю визначну подію - читайте нижче в матеріалі Styler.

Де покажуть мультфільм

Стало відомо, що лідер світового дистрибуційного ринку Universal Pictures Content Group придбав права на показ анімаційного фільму виробництва студії Animagrad (FILM.UA Group) у Франції та на франкомовних територіях.

Для майбутнього кінотеатрального релізу мультфільм, включно із саундтреком, буде дубльовано французькою.

"Радіємо новому партнерству з лідером світового дистрибуційного ринку Universal Pictures Content Group, завдяки якому "Мавка" заговорить ще й французькою. Наша команда продовжує працювати над тим, аби список держав, у яких відбудеться кінотеатральний реліз "Мавки", розширювався", - сказав Євген Драчов, СЕО FILM.UA Distribution, і додав, що раніше мультфільм було продано на понад 20 територій.

Мавка (скріншот з трейлеру)

Що відомо про мультфільм

Проєкт Мавка. Лісова пісня популяризує самобутню українську культуру, цінності, традиції та має екологічну складову у партнерстві з WWF-Україна.

Головна героїня фільму є уособленням сили духу українців. Мавка - унікальний жіночий персонаж з українських легенд та міфів, Душа Лісу, яка стає Берегинею, коли її домівці загрожує небезпека. Вона прагне миру і гармонії у своєму Світі - так само як і мешканці України сьогодні прагнуть у своєму.

Нагадуємо, що попри війну робота над анімаційним фільмом Мавка. Лісова пісня триває. Він буде готовий вчасно, як і було анонсовано раніше - у 4-му кварталі 2022 року.

Дивіться нижче трейлер українського мультфільму:

Раніше ми писали, чому треба подивитися фільм Найгірша людина у світі.

Також повідомлялося, що дочка Сніжани Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною.

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