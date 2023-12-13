Врачи боролись за жизнь: невероятная история спасения недоношенного мальчика в Киеве
В Киеве врачи лечат преждевременно рожденного мальчика с многочисленными проблемами со здоровьем. Мальчик после рождения сразу находился под наблюдением врачей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram больницы "Охматдет".
Что обнаружили у ребенка
Первоначально маленький Артур находился в отделении интенсивной терапии новорожденных в роддоме.
Когда состояние мальчика стабилизировалось, его доставили в "Охматдет". Там он находился в отделении интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей.
Врачи провели комплексную диагностику пациенту. Они обнаружили у него судорожный синдром и двустороннее кровоизлияние в надпочечники.
Еще у малыша развились дыхательные расстройства и нарушения энтерального питания.
Как лечили
Лечила Артура мультидисциплинарная команда врачей. Ему назначили соответствующую терапию.
Также мальчику делали протекцию дыхания в виде неинвазивной респираторной поддержки и обеспечили парентеральное внутривенное введение растворов аминокислот, жиров и углеводов.
Через две недели лечения состояние ребенка существенно улучшилось: уменьшились кровоизлияния, нормализовалось давление. Мальчик перешел от еды через зонд к самостоятельному.
Известно, что Светлана, мама Артурчика, болеет сахарным диабетом. Раньше таким женщинам не рекомендовали вынашивать и рожать детей из-за высокого риска осложнений.
Однако современная медицина дает возможность диагностировать и эффективно лечить заболевание, позволяя женщине родить здорового малыша.
"Я очень благодарю за то, что есть такое место, как наше отделение в Охматдете. Здесь все по-настоящему профессиональные, любящие и заботливые. Из-за тяжелого физического состояния после родов мне было очень сложно носить ребенка, кормить его. Но со всем мне помогали медсестры и врачи", - говорит мама Артурчика.
Медики говорят, что очень важно своевременно и качественно оказать помощь ребенку на этапе роддома. Ведь это оказывает непосредственное влияние на дальнейшее специализированное лечение малыша.
В Киеве спасают преждевременно рожденного мальчика (фото: t.me/ndslohmatdyt)
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