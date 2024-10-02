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Имел проблемы с сердцем: умер звезда сериала "Добрые времена" и фильма "Крепкий орешек"

Джон Эймос умер (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

На 85-м году жизни оборвалась жизнь американского актера Джона Эймоса, известного по роли Джеймса Эванса в телесериале "Добрые времена", а также Майора Гранта в фильме "Крепкий орешек 2". Он умер еще 21 августа, однако родные подтвердили это известие только сейчас.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People рассказывает об этом подробнее.

Джон Эймос умер

Мужчина ушел из жизни по естественных причинам, о чем сообщил его сын Келли Кристофер.

"С искренней грустью сообщаю вам, что мой отец умер. Он был человеком с самым добрым сердцем, и его любили во всем мире. Многие считают его своим телевизионным отцом. У него была хорошая жизнь, а его наследие будет жить в выдающихся работах на телевидении и в кино", - сказал родственник звезды.

"Мой отец всю жизнь любил работать актером", – добавил он.

Смерть актера также прокомментировала Джулия Бухвальд, президент агентства талантов Buchwald.

"Мы были очень горды сотрудничать с Джоном. Он был не только чрезвычайным талантом, но и очень хорошим человеком. Его влияние на индустрию и всех, кто его знал, никогда не исчезнет и не будет забыто", - сказала она.

Джон Эймос умер в 84 года (фото: instagram.com/officialjohnamos)

Карьера актера

За свою успешную карьеру Джон Эймос снялся в лентах и сериалах "Добрые времена", "Корни", "Поездка в Америку" и другие. В фильме "Крепкий орешек 2" он сыграл роль Майора Гранта.

Также он был востребованным актером в Бродвее, часто появлялся на театральной сцене. В 2009 году Эймос представил собственный музыкальный альбом. Американец был номинирован на NAACP Image Award и трижды получил телевизионную премию TV Land Awards.

 

Проблемы со здоровьем

Новость о смерти Джона Эймоса появилась спустя почти год и четыре месяца после того, как он попал в больницу. Тогда у него возникли проблемы со здоровьем из-за болезней сердца. Врачи уверяли, что состояние актера улучшается.

Госпитализация произошла после того, как его дочь Шэннон заявила, что ее отец стал жертвой жестокого обращения с пожилыми людьми - это произошло в июне прошлого года.

Женщина подала жалобу в Бюро расследований Колорадо и создала страницу на GoFundMe для сбора средств по уходу за отцом. Впоследствии она удалила эти публикации по его просьбе.

Затем актер назвал эти обвинения неправдивыми, описав свою дочь как "заботливого и любящего человека". Джон Эймос также обещал пролить свет на правду и мотивы этой истории посредством документального фильма, который он снимал вместе со своим сыном.

 

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