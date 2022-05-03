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Матюкатися в громадських місцях не можна: депутати збільшили штрафи за нецензурну лайку

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Вівторок 03 травня 2022 19:55
Матюкатися в громадських місцях не можна: депутати збільшили штрафи за нецензурну лайку Фото: в Україні збільшили штрафи за публічну нецензурну лайку (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Верховна Рада України вирішила підвищити штрафи на нецензурну лайку в громадських місцях. Тепер за публічні образливі висловлювання або докучання на вулиці можна буде отримати виправні роботи або штраф понад 500 гривень.

За що можуть покарати і які види покарання є за нецензурну лайку в громадських місцях – читайте в матеріалі нижче.

Народні депутати 3 травня проголосували в першому читанні за укороченою процедурою законопроєкт №5050-1 - Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів. За прийняття такого рішення проголосував 321 депутат.

Про що йдеться в цьому законі

Дрібне хуліганство, в тому числі й публічна нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок або спокій громадян – будуть вважатися адміністративним правопорушенням і каратися строго за законом.

Також встановлюється відповідальність за образу поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, військовослужбовця.

Як каратимуть порушників

Порушників за цим Законом можуть оштрафувати в розмірі від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 510 гривень.

Або ж - громадські роботи строком від 20 до 40 годин, або виправні роботи строком від одного до двох місяців за вирахуванням 20% заробітку.

Або ж адміністративний арешт строком до 10 діб.

Публічна образа поліцейського при виконанні ним службових обов'язків, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, військовослужбовця – тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 гривень).

Або ж - громадські роботи терміном від 20 до 30 годин.

Варто зазначити, що раніше за подібне правопорушення покарання було м'якше – штраф від 51 до 119 гривень або ж громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке бронь працівників у воєнний час і хто має на неї право.

А також розповідали про те, що у Верховній Раді представили план економічного відновлення України.

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