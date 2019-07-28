Матерів-одиначок очікують серйозні неприємності: усі подробиці

В Україні людям невигідно реєструвати шлюб, адже тоді жінки не зможуть отримувати соціальну допомогу і додаткові виплати для матерів-одиначок. Можливо тому кількість матерів-одиначок різко зросла після перегляду розміру виплат. Про це інформує Сьогодні.

Останнім часом заради грошей українці почали проводити різного роду афери і, щоб подібного не відбувалося, працівники соціальних служб часто влаштовують рейди на фейкових матерів-одиначок.

В Україні матерям-одиначкам загрожують штрафами і умовними термінами (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За подібне шахрайство суд примушує повертати державі десятки тисяч гривень. Покаранням можуть бути як штрафи, так і позбавлення волі. Для цього можуть навіть опитати сусідів.

Самі матері ставлять себе під загрозу, адже через те, що офіційно батька немає, жінка не зможе зажадати аліменти при розлученні. Батько, який вирішив поставити у свідоцтві про народження риска заради соцвиплат, не має права відвідувати дитину в лікарні, забирати зі школи, приймати рішення про місце проживання і виїзд дитини за кордон.

Щоб встановити офіційне батьківство, доведеться звертатися до суду. Це може зайняти не один місяць. "Поки біологічний батько не визнає, що дитина його, чи не зробить ДНК-тест, мати не зможе вимагати аліменти навіть через суд", - заявив експерт Коваленко.

Нагадаємо, що Мін'юст стягнув на користь дітей 837,7 млн гривень аліментів за рік.

Також міністр соцполітики України заявив, що діти повинні платити аліменти на утримання літніх батьків.