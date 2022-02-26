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Мати Наташі Корольової виступила з прапором за Україну (відео)

Автор: Людмила Жукова

В американському місті Майамі проходить мітинг на підтримку українського народу. Також там виступила мати співачки Наташі Корольової проти вторгнення Росії в Україну.

Мати співачки з українським прапором просить Путтіна припинити кровопролиття.

"Я хочу від імені всіх матерів світу сказати - зупиніть цю війну і кровопролиття. Ми народжували дітей для щастя, а зараз їх вбивають", - сказала мати Корольової.

Зазначимо, що люди зібралися, щоб висловити гнівний протест всьому путінському режиму і закликати цивілізований світ допомогти Україні здолати ворога.

Представники діаспори вийшли з плакатами, на яких написано " Слава Україні! Героям Слава!", "Stop war! Save Ukraine!", "Cut Russia off SWIFT now!".

Також на багатьох транспарантах Путін показаний в образі Адольфа Гітлера.

Всі мітингувальники з українськими прапорами або елементами традиційного одягу.

Нагадавши, на мітингу в Майамі закликають відключити Росію від SWIFT і врятувати Україну.

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Вторгнення Росії до України