Мати не знаходить собі місця: у Києві зникла дівчинка-підліток (фото і прикмети)

У Києві 27 грудня зникла 16-річна дівчинка на ім'я Ганна. Вона пізно вночі вийшла з дому та до цього часу її місцезнаходження не відомо. Її мати не знаходить собі місця.
Як повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook, підліток зникла в Оболонському районі Києва.
Дівчинка була одягнена у темно-синій пуховик, що на фото, чорні джинси і рожеві черевики.
"Дуже велике прохання, давайте допоможемо знайти дівчинку, мати місця собі не знаходить. Будь-яка інформація про неї вітається. Телефонуйте 102 або 050 107 88 85 (Мама Інна)", - сказано в повідомленні.
В коментарях українці побажали матері швидше знайти дитину.
Як ми писали раніше, в Києві шукають зниклу дівчинку Солдатенкову Валерію. Вона пропала 17 грудня і донині про її місцезнаходження нічого не відомо.