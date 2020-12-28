Мати не знаходить собі місця: у Києві зникла дівчинка-підліток (фото і прикмети)

У Києві 27 грудня зникла 16-річна дівчинка на ім'я Ганна. Вона пізно вночі вийшла з дому та до цього часу її місцезнаходження не відомо. Її мати не знаходить собі місця.

Як повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook, підліток зникла в Оболонському районі Києва.

Дівчинка була одягнена у темно-синій пуховик, що на фото, чорні джинси і рожеві черевики.

"Дуже велике прохання, давайте допоможемо знайти дівчинку, мати місця собі не знаходить. Будь-яка інформація про неї вітається. Телефонуйте 102 або 050 107 88 85 (Мама Інна)", - сказано в повідомленні.

У Києві зникла 16-річна дівчинка Аня (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці побажали матері швидше знайти дитину.

Дай Бог, щоб знайшлася дитина!!! А диванним експертам, бажаю бути добрішими і мудрішими!!!!

Господи, поверни всіма силами дитину додому живу і неушкоджену, здорову. Амінь.

Мало інформації. Чому саме 1:30? Була у подруги, їхала в таксі, дзвонила додому? Пропала як? Перестав відповідати телефон або що? З ким була? Де була?

Любіть своїх дітей... Нехай у всіх будуть довірчі відносини.

Дівчинка пропала на Оболоні. Автозаводська 77.

Як ми писали раніше, в Києві шукають зниклу дівчинку Солдатенкову Валерію. Вона пропала 17 грудня і донині про її місцезнаходження нічого не відомо.