Майстер з Волині встановив світовий рекорд: український "Фаберже"

У місті Володимир-Волинський майстер встановив світовий рекорд. Анатолій Бойко зібрав першу в світі колекцію експонатів з яєчної шкаралупи, прикрашених металом. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

17 липня Національний Реєстр Рекордів оголосив світовий рекорд заслуженого майстра народної творчості України Анатолія Бойка в номінації "Перша авторська колекція експонатів з яєчної шкаралупи, інкрустованою металом".

Майстер Анатолій Бойко робить справжні шедеври з яєчної шкаралупи, які відомі шанувальникам по всьому світу, а не тільки в Україні.

Вони знаходяться в 15-ти країнах світу, а також приватних колекціях. Їх порівнюють із роботами ювеліра Фаберже.

"Техніку кування сріблом по яєчній шкаралупі майстер винайшов сам - аналогів в світі немає. Здається фантастичним те, як пташині яйця в його руках перетворюються в крихке мереживо, майстер до нього приковує метал, розрізає шкаралупу на стрічки і згортає їх в химерні форми", - розповіла Лана Вєтрова, керівник Національного реєстру рекордів.

Відзначимо, що в приватній колекції українця понад 200 робіт, кожна з них унікальна. З яєчною шкаралупою Анатолій працює більше 10 років. Для роботи майстер вибирає яйця, що мають ідеально рівну поверхню. Ескізи своїх виробів підказує йому фантазія.

Українець встановив світовий рекорд

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