Свідок Єгови вбив жінку за зауваження: деталі трагедії у Львівській області

Під Львовом свідок Єгови по-звірячому вбив жінку (Колаж РБК-Україна)

Віруючий іноземець серед білого дня накинувся з ножем на стареньку сусідку

У Львівській області вірянин-іноземець вбив жінку. Він увігнав їй ножа в районі серця і втік з місця злочину.

Підозрюваного звуть Нарзан, і він родом з Азербайджану. За словами сусідів, 60-річний чоловік був дуже релігійним і належав до Церкви Свідків Єгови. Зі своєю жертвою він жив через паркан і ніяких конфліктів з 75-річної бабусі у нього ніколи не було. Деталі розповіли в сюжеті ICTV.

Що в той день сталося між сусідами – невідомо. Нібито сусідка зробила Нарзану зауваження через паркан. А у відповідь чоловік встромив їй ножа в районі серця і втік.

Сусіди розповіли, що Нарзан в той день був у Львові й повернувся в неадекватному стані, як вони висловилися – "у нього наче біс вселився". Він вибіг з дому і почав лаятися з Ганною Степанівною. Сусідка поскаржилася на перекошений паркан, між ними зав'язалася перепалка, а потім Нарзан витягнув ніж і встромив його в жінку.

У поліції кажуть, що подібного звірства вони не бачили – Нарзан продовжував різати ножем свою жертву навіть після того, як вона перестала дихати.

Поліцію викликала дружина Нарзану і його відразу ж затримали. Свої провину підозрюваний не заперечив і сказав, що у всьому винен несподіваний напад люті. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

У Львівській області вірянин жорстоко почикрижив ножем сусідку

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві дочка організувала розбійний напад на власну матір.