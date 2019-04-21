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У Береговому відбулася масова бійка ромів

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 19:48
У Береговому відбулася масова бійка ромів
Ілюстративне фото (mukachevo.net)

Повідомляється про госпіталізацію кількох десятків людей

У Закарпатській області в місті Берегово сталася бійка, в якій взяли участь близько 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

Згідно з інформацією видання, бійка сталася 21 квітня, буквально протягом 1-2 годин в Береговому поблизу хутора окремого.

"До місцевих ромів прийшли з'ясовувати стосунки роми з сусіднього села Яноші", - зазначає видання.

Також повідомляється, що в Берегівську ЦРЛ надійшло кілька десятків постраждалих.

У той же час, в поліції Закарпаття, яка підтвердила виданню інформацію про бійку, повідомили, що офіційно в Берегівську лікарню звернулася тільки 1 людина.

"Сьогодні, 21 квітня, 13:31 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в місті Береговому в таборі відбувається бійка між особами. На місце була відправлена слідчо-оперативна група", - зазначили правоохоронці.

У поліції також зазначили, що виробництво по статті 296 КК (хуліганство) зареєстрували ще 20 квітня, адже в суботу відбулася перша частина бійки.

Нагадаємо, 23 червня 2018 року група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу один чоловік загинув, ще четверо травмовані. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років.

Після цього у Раді запропонували провести обговорення питання соціалізації циганських таборів в Україні.

8 квітня 2019 року в МЗС заявили, що продовжать співпрацю з міжнародними партнерами з метою захисту прав і свобод ромської національної меншини в Україні.

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