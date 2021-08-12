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Масштабний розлив нафти в Чорному морі: пляма збільшилася і наближається до України

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Четвер 12 серпня 2021 22:53
Масштабний розлив нафти в Чорному морі: пляма збільшилася і наближається до України Колаж РБК-Україна: у Чорному морі стався витік нафти
Автор: Володимир Костирін

Площа плями розливу нафти в Чорному морі поблизу Новоросійська (РФ) ще збільшилася і досягла вже 90 квадратних кілометрів, при цьому зафіксовано рух гігантської масляної "клякси" внаслідок течії в бік окупованого українського Криму.

Такі дані озвучили у Всесвітньому фонді дикої природи, передає Global Times.

Зараз нафтова пляма вже досягла берегів Анапи, і її розносить також в прибережну зону Утришського заповідника. Вже повідомляється про забруднення берегової зони в районі Абрау-Дюрсо.

Вчені попереджають, що розлив, який стався при навантаженні грецького танкера минулої суботи, 7 серпня, може мати серйозні наслідки і обернутися екологічною катастрофою. Погіршило ситуацію і те, що російська влада спочатку приховувала НП та її масштаби, поки не з'явилися кадри з супутника.

В Черном море произошла масштабная утечка нефти: ученые говорят об экокатастрофе (фото)

У Чорному морі стався розлив нафти (фото: iki)

За його словами російського еколога Веніаміна Голубітченка, якби відразу ж почалися роботи з ліквідації наслідків від розливу, поширення забруднення можна було б мінімізувати.

Українські фахівці зауважують, що пляма рухається в бік вод України, але називають малоймовірним, що вона добереться до акваторії Одеської області, йдеться в сюжеті "Думська ТБ".

"Я думаю, враховуючи відстань і специфіку вітрів і течій, думаю, що до Одеси вона (пляма) не повинна дійти", - заявив еколог Юрій Геращенко.

Відео: величезна нафтова пляма після розливу в Чорному морі рухається до акваторії Криму

Раніше повідомлялося, що через масштабний витік нафти в Чорному морі вчені забили на сполох і заговорили про екокатастрофу.

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Чорне море Екологічна катастрофа
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