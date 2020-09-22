Без масок і рукавичок: хостел в центрі Києва працює з жахливими порушеннями карантину

У центрі Києва хостел порушив усі правила карантину (Фото: facebook.com/directory)

Мешканці будинку на Прорізній збунтувалися проти хостелу, що порушує всі правила карантину

У центрі Києва працює хостел, який фактично знищує історичну будівлю і порушує всі правила карантину. Заклад продовжує приймати гостей, хоча столиця вже тиждень перебуває у "помаранчевій" зоні. Власникам хостелу загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

Хостел працює вже близько 10 років на вулиці Прорізній. І стільки ж часу місцеві жителі намагаються ужитися з непроханими сусідами. Вони звернулися до "Сніданок 1+1" з проханням про допомогу. Люди зізнаються, що вони й у звичайний час не особливо раді стороннім, а під час пандемії просто переживають вже за власне здоров'я.

"Діяльність цього готельчика незаконна, оскільки Київ у помаранчевій зоні! Працювати категорично заборонено!" – обурюється сусідка хостелу. Місцеві жителі кажуть, що навіть під час жорсткого карантину кількість клієнтів не зменшувалося.

Крім того, мешканці будинку власним коштом встановили відеоспостереження, яке чітко показало, що відвідувачі приходили навіть тоді, коли це було суворо заборонено.

Журналісти вирішили представитися гостями хостелу, щоб подивитися на роботу закладу зсередини. Вони забронювали собі двоспальний номер за 450 гривень. У холі їх зустріла власниця хостелу, без маски та рукавичок. І попросила поквапитися з розрахунком за номер, оскільки охочих оселитися дуже багато. Оплата можлива лише готівкою. Як зазначає адвокат Лаврентій Царук, це доводить, що діяльність хостелу – незаконна.

"Якщо з першого разу поліція не відреагувала, не слід опускати руки, потрібно звертатися знову і знову. Якщо ви хочете, дійсно, щоб це правопорушення припинили поліцейські, то звертайтеся знову і знову, звертайтеся разом з сусідами, нехай кожен робить своє окреме звернення для того, щоб все ж ваше звернення стало пріоритетним", - зазначив юрист.

Він додав, що можна написати скарги ще в кілька інстанцій – медикам і місцевій владі. Це дасть більше шансів на те, що порушники закону будуть покарані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які є карантинні обмеження у Києві та інших регіонах.