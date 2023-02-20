Масленица - не украинский праздник. Религиовед рассказал, что наши предки отмечали в конце зимы

Когда появился праздник Масленица

Первоначально Масленица была языческим праздником, который впоследствии Православная церковь адаптировала под христианские каноны. В эти дни наши предки отмечали "проводы зимы" и наступление весны. По одной из версий, именно поэтому и выпекали блины - как символ солнца-Бога.

Вместе с тем исследователи утверждают, что на украинских территориях было принято готовить именно вареники, а не блины. Поскольку вареники являются обрядовым блюдом - а еще они по форме напоминают полумесяц. А начало Великого поста обычно почти ориентировочно начинается почти в день весеннего равноденствия.

"Праздник известен ныне как Масленица (другие названия - Масленица, Масленица) одно из самых мифологизированных в Украине. У него украли даже название. Он имеет дохристианское происхождение и был приурочен к началу Нового года. У древних славян он приходился на день весеннего равноденствия - 21 марта по современному календарю", - объясняет религиовед Евгений Сависько.

С появлением христианства в Киевской Руси новый год перенесли на 1 марта по юлианскому календарю. Сейчас это 14 марта. По православному календарю мученицы Евдокии. Народное название - Евдокии.

"Первые письменные упоминания о празднике с названием Масленица находим в письменных источниках ХV-XVI веков, и только при описании обычаев обитателей удельно российских территорий, но никак не украинских. Возникает логичный вопрос: если праздник такой известен, то почему о нем раньше не упоминали? Ответ прост. Так называемая Масленица раньше имела другое название - Колодий", - заявляет эксперт.

Празднование Масляной традиционно завершается сожжением соломенного чучела (фото: GettyImages)

Какой праздник отмечали наши предки в конце зимы

"Древнее историческое название праздника - Колодий. В нем скрыта и отгадку, откуда оно происходит и что значит - "коло". Завершение старого и начало нового годового цикла. Встреча года грядущего, с пожеланиями щедрого урожая, зажиточной жизни. Кстати, в те времена, когда автомобилей еще не было и основным транспортом были телеги, мастеров, которые делали колеса в некоторых местностях Украины называли "колодіями", то есть теми, кто делает колеса", - добавляет Сависко.

Еще одним вариантом происхождения названия Колодий является "обряд колоды", который проводился во время праздника. Девушкам и парням привязывали к ноге деревянное бревно в знак осуждения или наказания за то, что они не женились в должное время.

Наши предки верили, что все должны быть в паре. Тех, кто не находил себе вторую половинку, считали причиной нарушения гармонии, строя в природе.

"Современные традиции встречать праздник с блинами, водкой, пивом, лазаньем по столбам за сапогами, с организованными драками были принесены на наши земли во времена царской Московии, и продолжены во времена СССР. Сначала их распространяли в городах, а дальше и в селах. Цель была одна - заставить забыть украинцев о своих корнях, кто мы, чьи потомки, сделать нас манкуртами. Стоит начать забывать неестественное, чужое и переходить к первоисточнику. Колодий, а никакая не Масленица", - отмечает эксперт.