Масленица 2023 в Украине: милые поздравления с праздником для близких и родных

Масленица в Украине в 2023 году празднуется с 20 по 26 февраля, и начало Сырной недели принято встречать с заготовкой вареников, блинов и других сытных вкусных угощений к праздничному столу, а также с добрыми душевными поздравлениями по случаю символического окончания зимы и начала весны.
Милые оригинальные поздравления с Масленицей, которые помогут поделиться с родными и близкими лучшими пожеланиями и светлыми эмоциями в этот древний колоритный праздник - мы подготовили для вас в материале ниже.
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Поздравляю с Масленицей!
Пусть она согреет,
Даст тепла и радости,
Нежности, веселья.
Солнышком обнимет
И добром хранит,
Все проблемы снимет,
Мечты осуществит.
Ярких дней добавит,
Света и успехов,
Пусть живется славно
И с задорным смехом!
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С Масленицей! Пожелаю
Всех удач тебе подряд:
Целый мир пусть поздравляет,
А блины - не подгорят!
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В эти праздничные дни мы провожаем зиму, а с ней - и все неприятности и невзгоды! На пороге весны, в этот вкуснейший веселый праздник, хочется пожелать обновления и счастливых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, обильного достатка. Пусть солнце светит ярче, беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей вас!
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Поздравляю с Масленицей!
Желаю бесконечного добра!
Чтоб жизнь самой счастливой,
Самой сказочной была!
Пусть придет к вам счастье,
Как солнышко весеннее!
Пусть будет с вами радость,
Любовь и настроение!
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Пусть в твоем доме бушует весна,
Всем я сегодня желаю добра!
Разных блинов желаю отведать,
Ужинать, завтракать ими, обедать!
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Поздравляю вас с Масленицей! Пусть уходящая зима уносит с собой все, что могло заставить переживать и горевать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в ваши будни свет, добро и удачу!
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Наступают проводы зимы.
В Масленицу все пекут блины.
Хочется весны, ее тепла,
Хочется улыбок и добра.
Пусть от вас уходят холода,
Пусть растают горе и беда,
Пусть веселье постучится в дом
И надолго приживется в нем.
Пусть простите вы, простят и вас,
И счастливым будет каждый час.
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Говорят, что сила светлого праздника Масленица способна творить чудеса!.. Пусть же в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, чтобы ваша жизнь была такой же теплой и сладкой, как сегодняшние блины!
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Блинчик горячий, край хрустящий,
Вкусный, сладкий, настоящий!
Словно солнышко сияет,
Весна зиму провожает!
Радостно шумит народ,
Дружно встали в хоровод.
Любим праздник этот славный.
Масленица снова с нами.
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Поздравляю вас с Масленицей! С приходом весны, с ярким солнышком и чистым небом, с гуляньем и весельем! Пусть в эти праздничные дни, и весь год, в вашей душе цветет и пахнет весна! Любви вам и силы, добра и стойкости! Веселых праздников и успешных радостных будней, красоты и тепла в отношениях, и обильных столов, что ломятся от блюд!
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Напомним, ранее мы рассказывали о "магии" этого праздника, и какие обряды и ритуалы соблюдали на Масленицу в древние времена.
А еще перед этим рассказывали, что нельзя делать в праздник встречи Масленицы, чтобы не навлечь беду.
Читайте также о том, как правильно называть праздник: Масленица, Масница или Колодий.