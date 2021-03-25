Маски потрібно носити навіть на вулиці: український вчений зробив заяву

"Мене, звичайно, закидають тапками, але я вважаю, що в цьому є сенс. Річ у тому, що британський штам набагато більш заразний, ніж "дикий" торішній. Він передається істотно легше і навіть скороминущі контакти з носієм зараз в рази небезпечніші, ніж раніше", - повідомив Єсілевський.

Вчений вважає, що навіть на вулиці у нас є шанс заразитися від потенціально хворої людини.

"По-перше, на жвавій вулиці неможливо тримати дистанцію в горезвісні 1.5 м. За пару хвилин на вас встигнуть дихнути з десяток людей з досить близької відстані. Так, контакти швидкоплинні, по парі секунд, але їх багато. При такій фоновій захворюваності як у нас зараз, ймовірність бути "обдиханим" носієм досить істотна", - висловився експерт.

Також вчений вважає, що вулична торгівля також являє собою небезпеку, адже люди, купуючи товар можуть заразитися в черзі.

"Все це дуже сильно ускладнюється вуличною торгівлею - у черзі за яблуками у придорожнього лотка ймовірність зараження не особливо відрізняється від черги в магазині, але у лотка всі без масок. По-друге, якщо маски обов'язкові всередині приміщень і не обов'язкові зовні, то утворюються "буферні зони" біля дверей, в яких люди зупиняються, щоб зняти або надіти маску. Будь-яка зупинка потоку - це скупчення людей", - вважає Єсілевський.

Під час прогулянки на самоті в парку маска не потрібна, говорить вчений.

"Але тут ключове слово - в самоті. Київські парки у вихідні нічим не відрізняються по щільності потоку людей від жвавої вулиці", - написав Єсілевський.