Ця маска подарує вам розкішне густе волосся: простий домашній рецепт

Ця проста маска зможе швидко відновити тьмяне і ламке волосся. Також її можна наносити на фарбоване волосся.

Маска для волосся з бананом

Для приготування такої маски вам знадобляться:

1 банан,

2 столові ложки меду,

100 мл молока.

Всі компоненти потрібно добре змішати в блендері, щоб банан перетворився в густу масу.

Після приготування нанесіть маску на волосся, надіньте поліетиленову шапочку і тримайте 30 хвилин.

Змивати можна з шампунем.

Застосовувати таку маску потрібно лише 1 раз в тиждень.