Маска з лопуха: як кияни дотримуються карантину в метро (фото)

У мережі показали фото з київського метрополітену в карантин
В Україні продовжує діяти карантин і багато обмежень ніхто не відміняв. Звичайно, маска в громадських місцях та соціальна дистанція обов'язкові. Деякі кияни знаходять різні способи, щоб привернути до себе увагу. Так, наприклад, у столичній підземці звернули увагу на недотримання карантину. Одна жінка в метро була зовсім без маски, а інша прикріпила на обличчя лист лопуха.
Фотографію жінок опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Максимальний рівень захисту", - іронічно підписали знімок.
Як у метро Києва дотримуються карантину (фото: Київ Оперативний)
Українці в коментарях відреагували на фотографію і зазначили, що це неприпустимо, інші місцеві жителі пожартували, що маска зроблена з екологічно чистих матеріалів.
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Автор: Людмила Жукова